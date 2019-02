Vale interrompe entre 80% e 90% da produção em Brucutu, diz prefeito

O prefeito da cidade mineira de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, disse ao Estadão/Broadcast que entre 80% e 90% da produção da Mina de Brucutu, localizada no município, teve suas atividades paralisadas por ordem judicial. Segundo ele, a Vale informou sobre a parada das operações no último sábado, 2. "Apenas produção de (minérios) finos segue normal", afirmou.

O presidente do Sindicato Metabase de Mariana, Ângelo Eleutério, que representa os trabalhadores da mina Brucutu, também confirmou a informação, acrescentando que inicialmente essa paralisação não estava prevista dentro do plano de descomissionamento anunciado na semana passada. Segundo Eleutério, a direção da Vale informou ao sindicalista que está recorrendo da decisão judicial.

Segundo um comunicado à imprensa da Vale, de 7 de outubro de 2016, a capacidade produtiva da unidade da mina de Brucutu gira em torno de 30 milhões de toneladas. "A unidade continua sendo a maior mina de ferro de Minas Gerais em produção e a segunda maior do País, atrás apenas de Carajás, no Pará", afirmou a empresa na ocasião.