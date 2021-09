Vale resgata 19 trabalhadores presos em mina no Canadá

A mineradora Vale informou que 19 trabalhadores que estavam presos em mina subterrânea no Canadá voltaram à superfície nesta manhã de terça-feira, 28, e o restante está a caminho, segundo um comunicado.

De acordo com a companhia, os trabalhos para resgatar os funcionários na mina Totten, em Sudbury, Ontário, prosseguem após a retirada bem-sucedida de parte das pessoas durante a noite.

Leia Também Tribunal de Minas condena Vale a indenizar em R$ 100 mil caminhoneiro que escapou do mar de lama de Brumadinho

No domingo, 39 funcionários ficaram presos após uma pá escavadeira ter se desprendido e bloqueando um acesso.

Enquanto as condições no local estavam sendo avaliadas, os funcionários foram para estações de refúgio subterrâneas como parte dos procedimentos da empresa.

Os funcionários que ainda não tinham sido resgatados devem chegar à superfície ainda na manhã desta terça-feira, segundo a Vale. Os trabalhadores resgatados estão em boas condições de saúde e "estão ansiosos para voltar para casa", disse a mineradora.

Na segunda-feira, 27, uma porta-voz da empresa disse ao jornal Toronto Star que os funcionários ficaram em diferentes refúgios da mina localizados entre 900 e 1.200 metros de profundidade. Segundo o jornal, o sindicato que representa parte dos trabalhadores presos na mina afirmou que os trabalhadores estão se comunicando com familiares e com as equipes que fazem o resgate.

Nos primeiros seis meses de 2021, a mina de Totten produziu 3,6 mil toneladas de níquel. A produção na mina está temporariamente suspensa e a companhia diz avaliar as medidas necessárias para a retomada da produção. A mina foi aberta em 2014 e hoje emprega 200 funcionários.