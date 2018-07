Vale suspende embarques em Itaguaí A mineradora Vale informou, ontem à noite, que suspenderá os embarques de minério de ferro no porto de Itaguaí (RJ) durante os próximos dias para concluir os reparos nas estruturas de atracação ("dolphins") avariadas em um acidente ocorrido em dezembro. Com a parada de Itaguaí, cerca de 60 mil toneladas de minério de ferro deixarão de ser transportadas diariamente. A previsão da Vale é que o porto só voltará a operar normalmente no início de fevereiro, após o término das obras de recuperação. Desde meados de dezembro, Itaguaí opera com limitações, uma vez que dois "dolphins" estavam com suas estruturas comprometidas. O porto de Itaguaí possui capacidade de embarque de 25 milhões de toneladas anuais de minério de ferro e é o menor dos terminais marítimos da Vale, que conta também com Ponta da Madeira, no Maranhão, e Ilha de Guaíba, no Rio de Janeiro, e o porto de Tubarão, no Espírito Santo.