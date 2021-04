Vale tem alta de 14% na produção de minério do primeiro trimestre, atingindo 68 milhões de toneladas

RIO e SÃO PAULO - A produção de minério de ferro da Vale atingiu 68 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2021, alta de 14,2% em relação ao igual período do ano passado. No relatório de produção divulgado ao mercado na noite desta segunda-feira, 19, a mineradora destaca que avançou em seu plano de estabilização e retomada operacional. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior houve queda de 19,5% no volume produzido pela mineradora, diferença comum por questão sazonal.

O crescimento anual é atribuído à retomada gradual das operações paradas nos complexos Timbopeba, Fábrica e Vargem Grande; ao melhor desempenho em Serra Norte e menor volume de chuvas em janeiro de 2021; ao aumento das compras de terceiros; e ao reinício das operações em Serra Leste, no Sistema Norte.

Leia Também Câmara chama Vale para explicar ganho com usina soterrada em Mariana

Os pontos positivos foram parcialmente compensados por manutenções programadas no S11D, no Pará, e ao menor desempenho no complexo de Itabira, em Minas Gerais, devido à restrição de disposição de rejeitos na operação.

A Vale reafirmou a projeção de produção de minério de ferro para 2021, no intervalo entre 315 milhões de toneladas e 335 milhões de toneladas. A mineradora informou ter atingido uma capacidade de produção anual de 327 milhões de toneladas no trimestre encerrado em março, um aumento de 5 milhões de toneladas frente a dezembro.

O incremento na capacidade se deveu ao comissionamento das linhas de beneficiamento de Timbopeba (mais 7 milhões de toneladas anuais), que foi parcialmente compensado por restrições de desempenho em diferentes sites, como Itabira e Mutuca, conforme já divulgado anteriormente.

A Vale destaca que o plano de retomada de operações avançou com o início de atividade da planta de filtragem de rejeitos de Vargem Grande, a primeira de quatro plantas de filtragem em Minas Gerais. A segunda planta, localizada em Itabira, deverá entrar em operação até o final de 2021.

A companhia planeja ter uma capacidade de 350 milhões de toneladas até o fim de 2021 e, em 2022, chegar às 400 milhões de toneladas, marca adiada pela tragédia com a barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019.

Níquel

A produção de níquel da Vale no primeiro trimestre de 2021 totalizou 48,5 mil toneladas, queda de 8,8% ante o mesmo período de 2020. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, a queda é de 13,2%. A companhia destaca que em 31 de março concluiu a venda da Vale Nova Caledônia (VNC) para o Prony Resources New Caledonia Consortium. Como resultado, a Vale descontinuará a consolidação das operações de VNC nos relatórios de produção e financeiros a partir do segundo trimestre deste ano.

Segundo a Vale, no Brasil a produção em Onça Puma atingiu 6,3 mil toneladas no primeiro trimestre de 2021, 110,0% acima do mesmo período do ano passado e 4,5% abaixo do trimestre anterior, "um sólido desempenho da refinaria de Onça Puma durante o trimestre. No primeiro trimestre de 2021 as operações da Onça Puma foram impactadas por atividades de manutenção não programadas por 18 dias.

Cobre

A produção de cobre pela Vale no primeiro trimestre de 2021 foi de 76,5 mil toneladas, queda de 19% na comparação com o mesmo período de 2020. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, houve redução de 18,2%. A companhia informou que a produção de cobre em 2021 deve ficar próxima ao nível inferior do guidance (360 a 380 mil toneladas).

No relatório que acompanha os números, a Vale informa que a queda na produção neste primeiro trimestre foi resultado de mudanças nas rotinas de manutenção para aumentar a segurança e melhorar as condições operacionais, o que restringiu a movimentação da mina e impactou o teor de alimentação, em Salobo.

Além disso, a companhia diz que houve manutenção programada e não programada que levaram mais tempo do que o esperado, já que a covid-19 limitou a capacidade de mobilização de terceiros nas operações do Sossego. Como as atividades de manutenção continuam em ambos os sites e uma grande manutenção planejada do moinho SAG, em Sossego, precisou ser adiada em função da covid-19, outros impactos na produção são esperados, com as operações de cobre retornando a níveis normais no segundo semestre de 2021.