'Dinheiro esquecido' deve ser pago em até 12 dias úteis quando Pix estiver disponível; veja regras

Com a criação do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, para devolução de “dinheiro esquecido” em contas bancárias, as instituições financeiras terão até 12 dias úteis, após solicitação do cliente, para disponibilizar a quantia nos casos em que o Pix estiver disponível e for selecionado como opção de recebimento.

O BC ainda fala que, além da chave Pix, o cidadão precisará informar dados pessoais, para caso o banco precise entrar em contato.

Se o Pix não for uma opção para a instituição bancária, a autarquia federal irá oferecer o email e o telefone do banco para que a pessoa entre em contato e “combine” como o pagamento será feito.

Como saber se tenho 'dinheiro esquecido'?

Neste link, é possível consultar, com apenas CPF - ou CNPJ - e data de nascimento - ou data de abertura da empresa.

Como sacar meu “dinheiro esquecido”?

Serão realizados agendamentos para que as pessoas tenham acesso às quantias disponíveis, com escalonamento que se dará de acordo com o ano de nascimento - para pessoas físicas - ou de criação da empresa - para pessoas jurídicas. Para isso, será necessário ter uma conta no Gov.br, no nível prata ou ouro (mais informações aqui), para ter acesso ao ambiente criado.

Para datas de nascimento ou criação de empresas antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, com repescagem no dia 12

Para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19

Para pessoas nascidas ou empresas criadas após 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia 26

Usuários que perderem a data do agendamento original e a repescagem poderão consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março.

Vale lembrar que, para quem que não possui quantia a ser retirada nesta primeira consulta do sistema, a partir de 2 de maio, uma nova rodada será aberta e que, nesta data, poderá ser realizada mais uma checagem para saber se há - ou não - valores para serem sacados.