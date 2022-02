Valores a receber: Banco Central abrirá nova consulta por 'dinheiro esquecido' nos bancos

A página oficial do Banco Central criada para consulta de "dinheiro esquecido", o Sistema de Valores a Receber (SVR), está informando para as pessoas que não possuem quantia a ser retirada nesta primeira consulta do sistema que, a partir de 2 de maio, uma nova rodada será aberta e que, nesta data, poderá ser realizada mais uma checagem para saber se há - ou não - valores para serem sacados. “A partir de 02/05/2022 você poderá fazer nova consulta e saber se terá valores a receber no próximo período”, diz o texto no site.

O serviço começou a ser disponibilizado na segunda-feira, 14, pelo Banco Central. O SVR foi inventado após uma alta demanda no site do BC ter levado a entidade a tirar a página inicial de consulta, o Registrato, do ar, em 25 de janeiro. Agora, o Sistema de Valores a Receber é o único modo para saber se existe valor a ser sacado de contas bancárias “esquecidas”. A parte de Registrato, por exemplo, que foi utilizada inicialmente para este fim, não está mais disponível para isso. Essa parte merece bastante atenção já que criminosos estão simulando o ambiente do Registrato para atrair pessoas a golpes (veja aqui como se proteger).

Quais são as datas de saque do “dinheiro esquecido”

A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento - para pessoas físicas - ou de criação da empresa - para pessoas jurídicas.

Para datas de nascimento ou criação de empresas antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, com repescagem no dia 12

Para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19

Para pessoas nascidas ou empresas criadas após 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia 26

Usuários que perderem a data do agendamento original e a repescagem poderão consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março.