‘Vamos iniciar diálogo sobre proposta do IR’

BRASÍLIA - Depois do anúncio do projeto de reforma do Imposto de Renda, o secretário da Receita Federal, José Tostes, buscará dialogar com o setor produtivo e o Congresso para detalhar as medidas. Para a arrecadação, prevê crescimento mais forte até o fim do ano.

As vendas em 2021 apontam uma recuperação forte?

Leia Também Proposta do governo dá alívio a IR, mas tributa investimentos e desagrada mercado financeiro

Mostra a força da recuperação. Como as notas são emitidas diariamente, temos esse termômetro. São dados impressionantes. É a economia real que é registrada. Os dados têm potencial enorme de aproveitamento para uma série de estudos.

A alta da arrecadação é estrutural? Ou é efeito da inflação?

A inflação tem impacto nas receitas e nos custos. Não é fator que justifique o aumento da lucratividade. Parte significativa vem do aumento do tributo que incide sobre os lucros das empresas. Uma parte da alta é estrutural porque as empresas fizeram ajustes permanentes. Na terça-feira, vamos anunciar a arrecadação de maio. Tudo indica que vai fechar com bons resultados.

Com a proposta de reforma do IR, como pretende enfrentar as resistências que se apresentam?

A partir desta segunda vamos iniciar o diálogo, os debates. Não só com o Congresso, mas com contribuintes e entidades, visando avançar na proposta. Esta semana vamos detalhar, tirar as dúvidas que ainda ficaram. E, sobretudo, explicar todo o contexto e a estrutura do projeto.