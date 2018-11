Varejistas seguram promoções de smartphones esperando a Black Friday

O 'Estado' detectou, na plataforma da startup Promobit, que algumas das principais lojas que oferecem ofertas para a Black Friday diminuíram as promoções de smartphones nos meses anteriores à data. De acordo com Willian Oliveira, editor de conteúdo da Promobit, esse mesmo movimento foi detectado na Copa do Mundo, quando lojistas seguraram as promoções nos meses anteriores para soltar as principais ofertas na semana que antecedeu o evento e também durante o campeonato, sendo que foi no final do torneio que apareceram as melhores promoções.

No total das ofertas captadas pela plataforma, do início de novembro até hoje, foram detectadas 651 ofertas de smartphones. No mês anterior, no entanto, foram registradas 479 ofertas destes aparelhos, 25% a menos do que no mês da Black Friday.

Acesso liberado

