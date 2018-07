Varejo da zona do euro tem queda recorde nas vendas As vendas no varejo na zona do euro (15 países europeus que compartilham a moeda) sofreram em novembro de 2007 a maior queda anual desde o início da série, em 1997, segundo mostraram os dados da agência de estatística da União Européia, o Eurostat. As vendas caíram 0,5% em novembro do ano passado na comparação com outubro de 2007 e 1,4% ante o mesmo mês de 2006. Em outubro, as vendas caíram 0,7% no mês, mas subiram 0,2% no ano. O resultado contrariou as expectativas de analistas, que previam alta de 0,5% no mês e de 0,1% no ano. As informações são da Dow Jones.