Varejo faz megaliquidação e dá descontos de até 70%

Gigantes do varejo como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Carrefour, C&A, entre outras, iniciam a temporada de megaliquidações, com descontos de até 70% e prazos mais longos de pagamento, mesmo depois de um Natal forte. Mais do que a queima de estoques, as liquidações de início de ano se transformaram numa tradição no varejo. O comércio negocia diretamente com os fabricantes lotes específicos destinados a essas promoções, que engordam o caixa das lojas num momento que normalmente é de vendas fracas.

O Magazine Luiza, por exemplo, começa nesta quinta, às 20h, a 27ª edição da “liquidação fantástica” na loja online e no aplicativo. Nas 1.105 lojas físicas, a tradicional liquidação começa amanhã, sexta-feira, às 6h. Fabrício Garcia, vice-presidente da rede varejista, diz que uma das novidades da megaliquidação deste ano é a digitalização da loja física. Os vendedores terão uma máquina de cartão acoplada ao smartphone para facilitar o pagamento e evitar grandes filas no caixa. “Isso agiliza muito o tempo a venda”, diz.

Outra novidade é a venda de itens diferenciados, como tênis, que serão ofertados em 150 lojas físicas da rede localizadas em São Paulo e na Grande Paulo e também a na internet. Garcia explica que a Netshoes, comprada pela varejista no ano passado, não entra na liquidação. Mas, neste ano, produtos de terceiros disponíveis no marketplace da empresa participam da liquidação, assim como bens não duráveis, como produtos de higiene e beleza, vendidos no varejo online pelo Mercado Magalu. Com descontos de até 70%, a meta da companhia é faturar em um dia de liquidação o equivalente a 15 dias de vendas da rede.

Também com descontos de até 70%, a concorrente Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, antecipou para esta quinta-feira a liquidação da empresa no site, no aplicativo e nas lojas físicas. A liquidação deve durar até o dia 12 de janeiro. Para rebater a concorrência, a rede abrirá às 6h as lojas físicas nesta sexta-feira.

Prazo

Por causa da queda dos juros básicos, um diferencial oferecido pelas varejistas na liquidação deste ano é o prazo mais longo de pagamento. Quem usar o cartão das Casas Bahia ou do Ponto Frio pode parcelar o pagamento em até 30 vezes com prestações fixas.

O Magazine Luiza concentrou nos smartphones a promoção combinada de descontos e parcelamento em até 10 vezes sem juros em todos cartões de crédito. É que os smartphones são chamariz de vendas. No crediário, o parcelamento vai até 18 vezes, mas a prestação tem juros.

Desde antes do Natal o Carrefour está em liquidação no e-commerce e o parcelamento sem juros é de até 24 vezes para quem usa o cartão da varejista. Nas lojas físicas, a liquidação começou esta semana e os descontos em ambos os canais chegam a 70%.

Mais comedida nos descontos, a C&A oferece abatimentos de até 60% na liquidação que ocorre até o final deste mês nas lojas físicas, online e no aplicativo. A varejista ressalva que os descontos variam de acordo com a loja física e com e-commerce. Já o Magazine Luiza ressalta que os descontos são os mesmos entre as lojas físicas e também no comércio online.