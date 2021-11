Vendas do varejo recuam 1,3% em setembro, com avanço da inflação

As vendas do comércio varejista caíram 1,3% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 11. Esse é o segundo recuo mensal seguido do setor, que acumula crescimento de 3,8% no ano e de 3,9% em 12 meses.

O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 2,0% a alta de 1,3%, mas ficou abaixo da média das expectativas, que era negativa em 0,6%.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o fator determinante para a queda em setembro foi a inflação. "Isso fica claro quando comparamos a queda de 1,3% no volume e a variação de -0,2% na receita, estável. O componente que joga o volume para baixo é a inflação. As mercadorias subiram de preço. Em combustíveis e lubrificantes, por exemplo, a receita foi -0,1%, totalmente estável, e o volume caiu 2,6%. O mesmo vale para hiper e supermercados, que passa de 0,1% de receita para -1,5% em volume. Mas o mesmo fator não se aplica a tecidos, vestuário e calçados que caiu tanto em volume, (-1,1%), quanto na receita com queda ainda maior, sinalizando deflação gerada pela redução da demanda”, explica.

Na comparação com setembro de 2020, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 5,5% em setembro de 2021. Nesse confronto, as projeções de analistas do mercado iam de queda de 6,4% a 1,5%.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, o volume de vendas caiu 1,1% em setembro frente a agosto. O impacto negativo veio da queda de 1,7% em veículos, motos, partes e peças e de 1,1% em material de construção.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o recuo no varejo ampliado foi de 4,2% em setembro de 2021. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 8% no ano e de 7% em 12 meses.