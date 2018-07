Varig suspende vôos para Londres, Frankfurt e Roma A nova Varig (VRG Linhas Aéreas) informou hoje que suspenderá seus vôos para Londres a partir de 1º de março, e também para Frankfurt e Roma a partir de 29 de março. A empresa concentrará seu serviço de longo curso do Brasil para Europa em apenas dois destinos: Madri e Paris. A partir destas cidades, os passageiros da Varig poderão seguir para outros destinos na Europa por meio de outras companhias. A Varig possui acordo de ''interline'' (que permite conexões diretas) com o grupo Air France-KLM e com a espanhola Iberia, além de ''code share'' (compartilhamento de vôos) com a Air Europa. A Varig continuará voando para a Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e México, e planeja iniciar ainda em 2008 vôos para os Estados Unidos. A alteração na estratégia de negócios, segundo o comunicado divulgado pela Varig, visa a otimização da malha, o aumento da eficiência e o aprimoramento da qualidade dos serviços. No mercado doméstico, a Varig adequará sua malha de vôos, visando interligar os principais centros de negócio e turismo do País. A empresa pretende aproveitar para isso o retorno, a partir de março, das conexões em Congonhas, autorizadas pelo governo na semana passada. A companhia também iniciou recentemente vôos entre Porto Alegre e Brasília, e de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e Brasília.