Veja a lista de deputados e senadores que já podem se aposentar recebendo até R$ 33.763

A partir de fevereiro, 142 deputados e ex-deputados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, além de 26 senadores, poderão pedir aposentadoria, com direito a um benefício de até R$ 33.763 - seis vezes mais que o teto do INSS, que é de R$ 5.645.

Na Câmara, 58 dos parlamentares que já têm direito ao benefício não foram reeleitos ou nem se candidataram. No Senado, 26 dos não reeleitos estão aptos a requerer a aposentadoria.

Os parlamentares podem se aposentar por meio de dois planos, com regras mais generosas do que as aplicadas aos trabalhadores da iniciativa privada.

Um desse planos de aposentadoria, o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), vale para parlamentares que ingressaram até 1997 – caso de Bolsonaro. O IPC dá direito a aposentadoria com 50 anos de idade, com benefício proporcional ao tempo de mandato. Oito anos de contribuição são suficientes para se obter 26% do salário de parlamentar. O benefício integral é concedido àqueles com 30 anos de contribuição.

A outra modalidade, que reúne a maior parte dos habilitados, é o Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), com regras um pouco mais duras que o IPC e cujo benefício é sujeito ao teto do funcionalismo (R$ 39,2 mil). São necessários 60 anos de idade e 35 de contribuição. O benefício é proporcional aos anos de contribuição: a cada ano, é acrescido 1/35 do salário de parlamentar, equivalente a R$ 964.

Confira o nome de “aposentáveis” pelos planos dos congressistas, obtida pelo Estadão/Broadcast por meio da Lei de Acesso à Informação.

Deputados que podem se aposentar:

Deputado Partido Abelardo Luiz Lupion Mello DEM Adilson Soares PR Aelton José de Freitas PR Alexandre de Melo Toledo PSDB Almerinda Filgueiras de Carvalho MDB Amir Francisco Lando MDB Anderson Adauto Pereira MDB Andre Luiz Lopes da Silva MDB Aníbal Ferreira Gomes MDB Anivaldo Juvenil Vale PR Antonio Adolpho Lobbe Neto PSDB Antonio Balhmann Cardoso Nunes Filho PDT Antonio Carlos de Mendes Thame PV Antonio Carlos Ramos PSL Arnaldo Faria de Sá PTB Arnaldo Jordy Figueiredo PPS Carlos Alberto Leréia da Silva PSDB Carlos do Carmo Andrade Melles DEM Carlos Orleans Brandão Junior PRB Carlos Roberto de Campos PSDB Carlos Willian de Souza PTC Clementino de Souza Coelho PSDB Darcísio Paulo Perondi MDB Décio Nery de Lima PT Dilceu João Sperafico PP Domingos Francisco Dutra Filho PCdoB Edson Santos de Souza PT Eduardo Cosentino da Cunha MDB Eleuses Vieira de Paiva PSD Eliseu Barroso de Carvalho Moura PP Emilia Therezinha Xavier Fernandes PCdoB Enio Egon Bergmann Bacci PDT Ernandes Santos Amorim MDB Eurico Pinheiro Bernardes Júnior PR Fernando Antônio Ceciliano Jordão MDB Fernando Melo da Costa PT Flávio Gurgel Rocha PRB Francisco Danilo Bastos Forte PSB Francisco Floriano de Sousa Silva DEM Francisco Garcia Rodrigues PP Frankembergen Galvão da Costa PSC Geraldo Jose Rodrigues Alckmin Filho PSDB Gilberto Kassab PSD Glycon Terra Pinto Junior MDB Guilherme Campos Junior DEM Guilherme Menezes de Andrade PT Herculano Anghinetti PP Hidekazu Takayama PSC Isaias Silvestre PSB Ivo José da Silva PT Jaildo Vieira Reis MDB Jaime Martins Filho PSD Jair Messias Bolsonaro PSL Janete Maria Góes Capiberibe PSB Janete Rocha Pieta PT João Alberto Pizzolatti Junior PP João Lucio Magalhães Bifano MDB João Paulo Cunha PT João Sandes Júnior PP Jorge Ricardo Bittar PT Jose Abelardo Guimarães Camarinha PSB José Arnon Cruz Bezerra de Menezes PTB José Avenzoar Arruda Das Neves PT José Barroso Pimentel PT José Domiciano Cabral PSDB José Francisco Paes Landim PTB José Gerardo Oliveira de Arruda Filho MDB José Humberto Soares PSD José Ivan de Carvalho Paixão PPS Jose Luiz Stédile PSB Jose Maria Macedo Junior PP José Melo de Oliveira PROS José Mentor Guilherme de Mello Netto PT José Olimpio Silveira Moraes DEM José Otávio Germano PP José Ricardo Alvarenga Tripoli PSDB Jose Roberto Santiago Gomes PV José Saraiva Felipe MDB José Sarney Filho PV Jose Vieira Lins PP José Wilson Santiago PTB Josiniane Braga Nunes MDB Jovair de Oliveira Arantes PTB Julio Luiz Baptista Lopes PP Jutahy Magalhães Júnior PSDB Laudnir Lino Rossi PV Lázaro Botelho Martins PP Lúcio Quadros Vieira Lima MDB Luiz Carlos Ghiorzzi Busato PTB Luiz Carlos Jorge Hauly PSDB Luiz Claudio Pereira Alves PR Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh PT Luiz Fernandes Araújo Lima DEM Luiz Roberto de Albuquerque PSB Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira PT Marcos Antonio Medrado PP Marcos Montes Cordeiro PSD Maria Elvira Salles Ferreira PSB Maria Gorete Pereira PR Maria Lucia Cardoso Maria Teresa Saenz Surita Jucá MDB Mariangela de Araújo Gama Duarte PCdoB Marinha Célia Rocha Raupp de Matos MDB Miguel de Souza PSB Milton Antonio Casquel Monti PR Milton João Soares Barbosa MDB Moroni Bing Torgan DEM Nair Maria Xavier Nunes de Oliveira Lobo MDB Narcio Rodrigues da Silveira PSDB Nelson Marquezelli PTB Nelson Meurer PP Neudo Ribeiro Campos PP Nilton Balbino PTB Osmar José Serraglio MDB Pauderney Tomaz Avelino DEM Paulo Fernando Feijo Torres PR Paulo Sardinha Mourao PT Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães PSD Pedro Henry Neto PP Protógenes Pinheiro de Queiroz SEM PARTIDO Raimundo Gomes de Matos PSDB Reinaldo Pereira Pinto PDT Renato Delmar Molling PP Ricarte de Freitas Junior PTB Roberto Egídio Balestra PP Ronaldo Augusto Lessa Santos PDT Ronaldo José Benedet MDB Rui Costa Dos Santos PT Sandro Mabel Antonio Scodro PR Saulo Levindo Coelho PSDB Sérgio Barradas Carneiro PV Sergio Bavini PRB Severino José Cavalcanti Ferreira PP Sílvio Serafim Costa Avante Simão Sessim PP Vanderlei Siraque PCdoB Vanderley Martins de Brito PTB Vicente Augusto Caropreso PSDB Victor Pires Franco Neto DEM Wanderley Alves de Oliveira PTB Wilson Pereira Dos Santos PSDB

Senadores que podem se aposentar:

Senador Partido Ângela Portela PDT Antonio Carlos Valadares PSB Airton Sandoval MDB Armando Monteiro PTB Cássio Cunha Lima PSDB Edison Lobão MDB Eduardo Amorim PSDB Eunício Oliveira MDB Flexa Ribeiro PSDB João Capiberibe PSB Jorge Viana PT José Agripino DEM José Pimentel PT Lindbergh Farias PT Lúcia Vânia PSB Magno Malta PR Marta Suplicy MDB Paulo Bauer PSDB Raimundo Lira PSD Ricardo Ferraço PSDB Roberto Muniz PP Romero Jucá MDB Valdir Raupp MDB Vanessa Grazziotin PCdoB Vicentinho Alves PR Waldemir Moka MDB

A assessoria do senador Cássio Cunha Lima afirmou nesta quarta-feira que o parlamentar não tem ainda os 60 anos exigidos para pedir a aposentadoria - ele tem 55 anos. A informação de que o senador reúne as condições foi dada pelo Senado Federal, por meio da Lei de Acesso à Informação.