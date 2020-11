Veja como aproveitar as promoções do Dia dos Solteiros, a ‘Black Friday chinesa’

Aproveitando a maior atenção dos consumidores às ofertas durante o mês de novembro, por causa da Black Friday, sites que importam produtos da China tentam emplacar no País o Dia dos Solteiros, que acontece anualmente no país asiático no dia 11 de novembro e gera mais receitas por lá do que a própria Black Friday. O gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba disse que as compras nas suas plataformas ultrapassaram US$ 56 bilhões nesta quarta-feira, 11.

Para os interessados em aproveitar os descontos dos sites chineses, é bom considerar que o dólar este ano não está favorável e já acumula valorização de cerca de 35% em relação ao real em 2020. Na terça, a moeda americana terminou o dia cotada a R$ 5,39.

Em tempos de promoções no comércio, a educadora financeira da Mobills Larissa Brioso recomenda que se siga o método “50, 30, 20”, que são, respectivamente, as porcentagens da renda que devem ser destinadas a: necessidades do dia a dia (moradia, alimentação e saúde), desejos pessoais e poupança ou investimentos.

“É importante que você faça lista de compras e avaliar se precisa mesmo. Se você não precisa daquilo, é melhor não comprar, senão vai sair mais caro. Se um celular estiver com R$ 200 de desconto e você não precisa, na verdade, você não está economizando, você está gastando”, disse. Larissa também lembra que é importante converter o valor e ficar atento se há taxas de importação, ICMS e frete. “Não é porque é uma época de promoção que tudo vai estar com preço promocional. É importante converter para real e ver se o preço total vai sair com o custo-benefício.”

O planejador financeiro pela Planejar Bruno Mori também diz que compras que não sejam de extrema necessidade sejam postergadas o máximo possível. “Estamos em uma fase de alto desemprego e incertezas. Até voltar a patamares pré-covid vai levar um tempo.”

Caso vá aproveitar o Dia dos Solteiros, é importante não perder de vista a quantidade de parcelamentos feitos e, se possível, fazer o pagamento à vista. “O parcelamento prejudica a organização financeira. Você acaba parcelando uma, duas, cinco coisas e vira uma bola de neve depois. E, além de considerar os custos do dólar alto e do IOF na compra em site fora do País, é preciso pensar também no frete.”

Desde o dia 1.º de março, passou a valer a determinação do Banco Central que obriga as as operadoras de cartão a usar a cotação do dólar do dia da compra – e não mais a do dia de vencimento da fatura – para conversão do valor em real. Antes, o valor da conversão a ser pago na fatura era definido apenas dez dias antes do fechamento.

E, para as operações com o cartão de crédito, o IOF cobrado é de 6,38%. Logo, se é feita uma transação em dólar, no valor equivalente a R$ 1.000, na hora de pagar a fatura, será cobrada uma taxa de 6,38% sobre o valor da compra. Para calcular quanto será pago de imposto, basta apenas fazer R$ 1.000 x 0,0638 = R$ 63,80. Logo, o valor final a ser pago será R$ 1.063,80.

Veja alguns sites que oferecem descontos para o consumidor brasileiro neste Dia dos Solteiros.

AliExpress

As promoções começaram às 5h desta quarta-feira e vão até as 4h59 do dia 13.

Banggood

Até as 23h desta quarta-feira não haverá cobrança de juros para as compras parceladas em até 6 vezes no cartão de crédito em todo o site.

Duas parcelas - valor mínimo de pagamento R$ 50

Três parcelas - valor mínimo de pagamento R$ 75

Quatro parcelas - valor mínimo de pagamento R$100

Cinco parcelas - valor mínimo de pagamento R$ 125

Seis parcelas - valor mínimo de pagamento R$ 150

Lojas Americanas

Os produtos importados da China e vendidos pela rede nesta quarta-feira serão entregues com frete grátis.

Gearbest

As promoções começaram na terça-feira, 10, e vão até o dia 13.

Como surgiu o Dia dos Solteiros, a Black Friday chinesa?

As festividades do Dia do Solteiro, Guanggun Jie em chinês, começaram na Universidade de Nanquim, em 11 de novembro de 1993, como uma atividade oposta ao Dia dos Namorados. O evento, que era voltado apenas para homens, acabou se tornando muito popular em outras faculdades do país. O objetivo da data era dar oportunidade para os rapazes encontrarem um par romântico, até mesmo com encontros às cegas.

Observando o crescimento do poder aquisitivo de jovens, incluindo mulheres, os varejistas notaram um potencial de vendas na data. A importância do dia foi crescendo e agora todo o comércio chinês celebra a data.

Por que acontece no dia 11 de novembro?

A data foi escolhida porque o número 1 parece uma pessoa sozinha e a junção de outro 1 forma um par, objetivo original da data. Desde 2012, o termo 'duplo 11' é registrado pelo Alibaba, que se tornou o principal grupo a lucrar com o evento.

O produto da China vai chegar aqui?

Como os produtos serão transportados de navio, o tempo de entrega costuma ser maior e é sim possível que alguma coisa dê errado no meio do caminho. Mas as lojas chinesas consagradas garantem a entrega do produto e oferecem caminhos caso o produto seja extraviado. O AliExpress informou que está com três voos fretados semanais para entrega no País, ainda assim, as compras feitas pelo site costumam chegam aqui no prazo médio de 30 dias. É importante olhar a procedência do site em que você está fazendo a compra e as garantias que são oferecidas.