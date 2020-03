Veja como usar o programa de declaração de Imposto de Renda da Receita Federal

A declaração do Imposto de Renda 2020 começa nesta segunda, 2, e o contribuinte pode prestar suas contas perante a Receita Federal por meio de três plataformas: pelo programa de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, para desktop, pelo aplicativo compatível com tablets e smartphones e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

A Receita espera receber 32 milhões de declarações de Imposto de Renda dentro do prazo deste ano, que se encerra no dia 30 de abril. Em 2019, o Fisco registrou 30,6 milhões declarações do imposto de renda pessoa física entregues no prazo. Desse total, 29,9 milhões foram via desktop.

Como declarar o Imposto de Renda

A professora de Ciências Contábeis do Senac Santo Amaro Regina Gagliardi de Camargo gravou um tutorial de como utilizar o programa da Receita Federal para declarar os principais pontos para as pessoas físicas. Confira:

Onde baixar o programa de declaração de Imposto de Renda

O programa para computador está disponível para download no próprio site da Receita. O contribuinte deve escolher de acordo com o sistema operacional, Windows ou Mac.

Já o aplicativo para dispositivos móveis está disponível nas lojas. Quem tem um iPhone ou um iPad consegue baixar por meio da Apple Store. Quem tem um Android pode baixar por meio da Play Store.

Quem deve declarar