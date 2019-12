Veja lista de cargos que foram extintos ou vedados pelo decreto de Bolsonaro

BRASÍLIA - Enfermeira, psicólogo e desenhista. Estes são alguns dos 27,5 mil cargos que o decreto de Jair Bolsonaro pretende extinguir ou vedar os concursos, conforme publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 20. Em nota, o secretário da Gestão e Desempenho de Pessoal Wagner Lenhart disse que a intenção é evitar as "contratações desnecessárias e o desperdício de recursos". Os cargos devem desaparecer de forma gradual e sem demissões, com o fim da abertura de concursos e das contratações. Editais que estiverem em andamento não serão cancelados e boa parte das funções podem ser terceirizadas ou descentralizadas para outros entes federativos.

Enquanto os cortes se distribuem em grande parte no Ministério da Saúde, que vai perder 22.476 cargos, novos concursos com profissões ligadas aos setores de comunicação e audiovisual também estão vedados pelo Governo. Veja a lista completa logo abaixo:

Cargos que serão extinguidos:

Ministério Da Saúde:

Auxiliar De Higiene Dental

Técnico De Laboratório

Técnico Em Radiologia

Técnico Federal De Finanças E Controle

Técnico Em Radiologia

Assistente Social

Enfermeiro

Farmacêutico

Farmacêutico Bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo - 30 Horas

Odontólogo - 40 Horas

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Arquivista

Técnico Em Assuntos Educacionais

Técnico Em Radiologia 24 Horas

Fundação Nacional De Saúde

Técnico De Laboratório

Instituto Brasileiro De Museus - Ibram

Auxiliar Institucional I

Comando Da Marinha

Técnico Federal De Finanças E Controle

Ministério Da Infraestrutura

Técnico Federal De Finanças E Controle

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

Auxiliar Técnico

Fotógrafo

Sistema De Pessoal Civil Da Administração Federal

Técnico De Laboratório Área

Farmacêutico

Assistente Social

Enfermeiro

Administrador

Assistente Social

Enfermeiro-área

Técnico Em Assuntos Educacionais

Farmacêutico Bioquímico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Odontólogo - 30 Horas

Psicólogo

Técnico Em Radiologia

Assistente De Laboratório

Advocacia-geral Da União

Técnico Em Contabilidade

Técnico Em Secretariado

Fundação Nacional De Saúde - Funasa

Assistente Social

Enfermeiro

Administrador

Arquiteto

Economista

Enfermeiro

Farmacêutico

Farmacêutico Bioquímico

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Ministério Da Cidadania

Assistente Social

Psicólogo

Professor Ensino Básico Tecnológico

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz

Administrador

ArquitetoEnfermeiro

Odontólogo - 40 Horas

Psicólogo

Advocacia-geral Da União

Administrador

Bibliotecário-documentalista

Publicitário

Técnico Em Assuntos Educacionais

Engenheiro Agrônomo

Ministério Da Agricultura

Auxiliar De Laboratório

Agente De Inspeção Sanitária

Plano De Classificação De Cargos (Pcc)

Auxiliar Operacional De Agropecuária

Carreira Da Previdência, Da Saúde E Do Trabalho

Agente De Saúde Pública

Ag Insp Sanit E Ind Prod Orig Animal

Auxiliar De Laboratório

Auxiliar De Saneamento

Cartógrafo

Desenhista

Guarda De Endemias

Laboratorista

Microscopista

Técnico Em Cartografia

Plano De Carreira Dos Cargos De Reforma E Desenvolvimento Agrário

Analista De Sistemas

Desenhista

Técnico Agrícola

Carreira Do Seguro Social

Auxiliar De Enfermagem

Desenhista

Técnico De Serviços Diversos

Pessoal Tec/Adm-ife

Operador De Rádio-telecomunicações

Contramestre Fluvial

Contramestre Marítimo

Técnico Em Eletricidade

Técnico Em Móveis E Esquadrias

Plano De Carreiras Dos Cargos Técnico-administrativos Em Educação

Montador

Cinematográfico

Tec Em Aerofotogrametria

Técnico Em Cartografia

Tec Em Curtume E Tanagem

Técnico Em Economia Doméstica

Técnico Em Educação Física

Tec Em Eletroeletrônica

Tec Em Enfermagem Do Trabalho

Técnico Em Enologia

Técnico Em Estrada

Técnico Em Microfilmagem

Técnico Em Ortóptica

Tec Em Reabilit Ou Fisioterapia

Técnico Em Saneamento

Visitador Sanitário

Mecânico Apoio Marítimo

Afinador De Inst Musicais

Auxiliar De Creche

Camareiro De Espetáculo

Contrarregra

Costureiro De Espetáculo-cenário

Cozinheiro De Embarcações

Datilógrafo De Textos Gráficos

Discotecário

Fotogravador

Guarda Florestal

Impositor

Linotipista

Mateiro

Mestre De Embarcações De Pequeno Porte

Mecânico De Montagem E Manutenção

Operador De Caldeira

Operador De Central Hidrelétrica

Operador De Maq Fotocompositoras

Revisor De Provas Tipográficas

Seringueiro

Detonador

Marinheiro De Máquinas

Marinheiro Fluvial De Máquinas

Segundo Condutor

Técnico De Laboratório - Dl 1445-76

Telefonista - 30 Horas

Auxiliar De Enfermagem - 30 Horas

Locutor - 25 Horas

Ministério Da Fazenda

Analista De Sistemas

Agente Serviços Engenharia

Plano Especial De Cargos Da Cultura

Assistente De Secretaria I

Cargos que tiveram concursos em Instituições de Ensino Federais vedados: