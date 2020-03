Veja o que faz um recenseador do IBGE e como se inscrever para o processo seletivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta quinta-feira, 5, o edital do concurso público para mais de 200 mil vagas de trabalho temporárias em todo o País, destinadas para a realização do Censo Demográfico de 2020. Desse total, 180,5 mil são voltadas para a função de recenseador.

LEIA TAMBÉM > IBGE abre mais de 200 mil vagas temporárias para o Censo 2020

Apesar de temporárias, as vagas podem ser uma boa oportunidade para inúmeros trabalhadores - as de recenseadores, por exemplo, pedem apenas que seus candidatos tenham nível fundamental completo. Também vale destacar que as vagas possuem horários flexíveis e que não há uma remuneração média: o salário será pago de acordo com a cidade e a quantidade de pessoas que forem entrevistadas.

Quer concorrer às vagas de recenseadores? Então tire, logo abaixo, algumas das principais dúvidas sobre o processo seletivo do IBGE:

O que faz um recenseador do IBGE?

O recenseador é o responsável por passar em ruas, lojas, casas, escolas e estabelecimentos coletando as informações demandadas pelo IBGE. Aspectos relacionados à situação sócio-econômica, habitação, saúde, educação, lazer, cultura e esportes - além dos dados pessoais -, por exemplo, são alguns dos temas que esse profissional costuma perguntar aos seus entrevistados.

No entanto, antes de se candidatar, é importante ter em mente que o recenseador é um profissional que obrigatoriamente precisa ter boas capacidades de relacionamento com o público, visto que este é um trabalho em que o contato com os entrevistados é inevitável.

Quem pode se inscrever para a vaga de recenseador?

O pré-requisito obrigatório para ser um recenseador é ter ensino fundamental completo. Já para as outras 5.462 vagas de Agentes Censitários Municipais e para os 22.676 postos de trabalho para Agentes Censitários Supervisores, é obrigatoriamente preciso ter ensino médio completo.

Quanto ganha um recenseador do IBGE?

O IBGE não revelou com exatidão quanto o recenseador irá ganhar, isso porque, as vagas têm algumas particularidades: não é preciso trabalhar em horários já estabelecidos e também não é obrigatório cumprir uma carga horária pré-determinada.

Os aprovados para as vagas precisarão cumprir cargas horárias de 25 horas, 30 horas, 40 horas ou 50 horas, sendo que o pagamento ainda varia conforme a quantidade de pessoas que forem entrevistadas e quantas semanas forem trabalhadas. Ou seja, o salário será definido de acordo com a produção e a cidade em que está o recenseador.

Para quem quiser informações mais detalhadas sobre a remuneração, o IBGE disponibilizou uma ferramenta que permite calcular quanto o recenseador irá ganhar, de acordo com o local e a jornada de trabalho. Uma vez no site, basta apenas informar a cidade e selecionar a quantidade de horas que serão trabalhadas.

Como se inscrever na seleção de recenseadores do IBGE?

As inscrições estão sendo feitas unicamente pela internet, no site do Cebraspe, responsável por organizar o processo seletivo. As inscrições já começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 24 de março. A taxa de inscrição para as vagas de nível médio é de R$ 35,80, enquanto a de recenseador é de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em bancos, casas lotéricas ou internet banking.

Vale destacar que pessoas de baixa renda podem pedir a isenção da taxa, por meio do preenchimento de um formulário no site do IBGE. A opção só está disponível para quem já fez a inscrição, e será necessário informar CPF e senha para acessar o sistema.

Como é o processo seletivo para ser um recenseador do IBGE?

Os candidatos terão que fazer uma prova de múltipla escolha, com 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 5 questões sobre ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos - os links para quem quiser se preparar para a prova estão disponíveis no edital.

Os 180,5 mil primeiros colocados serão contratados paras vagas. Se houver desistência ou inconsistência nos dados, o próximo da fila será chamado. Vale destacar que a prova está prevista para acontecer no dia 24 de maio, em cada um dos municípios em que os recenseadores serão contratados - a ideia do IBGE é evitar os longos deslocamentos.

Os candidatos terão das 13h às 17h para realizar a prova. O resultado sai no dia 3 de julho e as contratações começam no mesmo mês. O contrato terá 3 meses de duração, sendo que ele pode ser prorrogado por mais alguns meses, caso seja necessário.