Veja quanto você terá de pagar ao INSS depois da reforma da Previdência

BRASÍLIA - A reforma da Previdência trouxe mudanças nas alíquotas pagas pelo trabalhador à Previdência. Hoje, a cobrança é de até 11% sobre o salário, mas incide somente até o teto do INSS (R$ 5.839,45). No caso dos servidores públicos que ingressaram até 2013, a alíquota incide sobre todo o salário.

Com a reforma, os trabalhadores que recebem salário maior vão contribuir com mais - até 14% no INSS e até 22% no serviço público federal, nos casos em que o salário supera o teto constitucional de R$ 39,2 mil mensais. Como mostrou o Estado, apenas 0,08% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas pagarão a alíquota máxima.

Os que recebem menos vão ter contribuição menor, que começa em 7,5%. Haverá também a união das alíquotas do regime geral (dos trabalhadores da iniciativa privada) e do regime próprio (o dos servidores públicos).

Veja na calculadora do governo quanto o trabalhador terá de pagar à Previdência: