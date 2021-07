Vencedoras do Prêmio Broadcast Empresas saíram mais fortes da pandemia

Além da temperatura dos funcionários e clientes, as empresas de alto desempenho passaram 2020 monitorando oportunidades. As companhias com boa saúde saíram mais fortes do primeiro ano da pandemia, com fôlego para abrir novas frentes de negócio, acelerar a transformação digital e ampliar a base de clientes.

Foi o caso da B3, que passou por uma prova de choque em 2020. Na verdade, foram seis choques na Bolsa brasileira em apenas um mês, ou seja, a quantidade de vezes em que o mecanismo de circuit breaker (parada) foi acionado em março do ano passado, quando a confirmação de pandemia causou nervosismo nos mercados mundo afora. "Fomos postos à prova, mas o mais legal é que tudo funcionou", diz o presidente da B3, Gilson Finkelsztain.

A B3 foi a grande vencedora do Prêmio Broadcast Empresas, realizado pela Agência Estado em parceria com a Economática. Esta é a 21.ª edição do ranking, que avalia todas as empresas de capital aberto sob um conjunto de sete indicadores técnicos (leia abaixo sobre a metodologia).

As dez mais bem posicionadas foram premiadas na cerimônia nesta terça-feira, 13, em evento com a presença do economista Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central e atual presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil. O debate sobre a retomada pós-pandemia teve participação da Weg e da Vale, segunda e terceira colocadas no prêmio deste ano (veja lista completa no fim desta reportagem).

Para o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, o prêmio é resultado de uma jornada consistente de transformação após a tragédia de Brumadinho (MG). O foco da companhia em "segurança, pessoas e reparação" começa a produzir frutos, segundo ele. "Temos ainda um longo caminho: não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona."

No caso da Weg, a perspectiva de retomada de investimentos em infraestrutura é o que deve puxar o crescimento daqui em diante, segundo o diretor superintendente administrativo, financeiro e de relações com investidores, André Luís Rodrigues.

No ranking, a Weg também levou o prêmio da categoria especial Sustentabilidade por ser a companhia mais bem posicionada que figura no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3.

Segundo o executivo da companhia, sustentabilidade é um valor da companhia em todas as suas ações, seja "da porta para dentro ou para fora", com iniciativas que reduzem o impacto ambiental em suas ações ou nos produtos que fornece aos clientes, os quais têm cada vez menos impacto e utilizam menos recursos.

Outra categoria especial da premiação é Small Cap, espelhando o índice SMLL, no qual a vencedora foi a Bradespar, quinta colocada no levantamento geral.

"Ao longo desses 21 anos, tem sido uma enorme satisfação para a Agência Estado homenagear empresas que trabalham para promover o desenvolvimento do mercado de capitais e do País. Em 2020, um ano tão singular e de desafios inéditos, essa premiação é ainda mais importante ao reconhecer companhias que conseguiram, apesar da adversidade, fazer a diferença", diz Miresh Kirtikumar, diretor geral da Agência Estado/Broadcast.

A pandemia afetou diferentemente as empresas listadas em bolsa. As condições extremas de 2020 criaram um cenário em que parte das empresas foi muito bem e a outra parte foi muito mal, ou seja, em relação ao padrão dos anos anteriores, 2020 foi um ano em que aumentou a distância de performance entre o grupo das ganhadoras e o grupo das perdedoras , avalia o presidente da Economática Fernando Exel.

"A saúde das companhias abertas no Brasil pelo aspecto da variação da receita líquida acima da inflação, exceto as do setor financeiro, mostra que o País foi o que menos sofreu em 2020 dentre países da América Latina e EUA", afirma Exel, referindo-se ao conjunto que está no radar da consultoria. No caso específico do Brasil, segundo ele, a pandemia "reforçou o abismo" entre as empresas que vão bem e as que vão pior.

Cenário para 2022

Em painel durante a cerimônia do Prêmio Broadcast Empresas, o ex-presidente do Banco Central e atual presidente do conselho do Credit Suisse, Ilan Goldfajn, afirmou que o próximo ano pode ser bastante desafiador, por causa da volatilidade trazida pelas eleições presidenciais.

Ele lembrou que o País passa por um período de alta, e deve ficar em 7% em 2021, bem acima do teto da meta de 5,25%. "O ano de 2022 pode ser bastante desafiador, não é fácil derrubar a inflação no Brasil." Ao fim do ano que vem, ele espera inflação de 4,5% e um juro básico (Selic) acima de 7%.

Metodologia do prêmio

A presente edição do Prêmio Broadcast Empresas teve participação de 206 empresas com ações negociadas na B3 e selecionadas por terem patrimônio líquido acima de R$ 10 milhões, divulgado seus balanços no prazo previsto em lei e estarem em dia com seus credores no período analisado.

A metodologia avalia sete indicadores que fazem parte do dia a dia dos investidores e profissionais do mercado financeiro. Para chegar ao resultado final é feita uma média simples de todos os pontos obtidos nos sete critérios: a variação da rentabilidade patrimonial; pagamento de dividendos em relação ao patrimônio; índice preço/lucro (PL); preço/valor patrimonial da ação (P/VPA); oscilação da ação; volatilidade da ação; e liquidez. Cada empresa é representada pela sua ação mais líquida (ON ou PN).

Ranking das premiadas