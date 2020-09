Vencedores do 'Prêmio Broadcast Empresas' serão revelados na sexta-feira

As dez empresas de melhor desempenho para seus acionistas no ano de 2019 serão conhecidas na sexta-feira, 25, na cerimônia de entrega do Prêmio Broadcast Empresas, realizado pela Agência Estado em parceria com a consultoria Economática.

Esta edição marca 20 anos do ranking, que anualmente divulga as dez companhias de capital aberto mais bem posicionadas em um conjunto de indicadores de análise de investimentos.

A premiação será online, a partir de 11h, em webinar sobre princípios sustentáveis de investimento, a sigla ESG (do inglês Environmental, Social and Governance).

O debate ao vivo contará com a presença de dois especialistas no assunto: Jan Erik Saugestad, CEO da Storebrand Asset Management, líder de um grupo de fundos europeus que cobra redução do desmatamento na Amazônia; e Fabio Alperowitch, sócio-fundador da Fama Investimentos, com foco em fundos sustentáveis.

A transmissão do evento será feita pelo perfil da Agência Estado no Youtube e também estará disponível no Portal do Estadão. Assinantes do Broadcast podem acompanhar na tela do terminal.