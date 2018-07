Venda de carros importados cai 43,6% em novembro As empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva ) fecharam novembro com queda de 43,6% nas vendas em relação a outubro, totalizando 1.824 unidades comercializadas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado o setor registrou alta de 33,2%. No acumulado do ano, as associadas à Abeiva - BMW, Chana, CN Auto, Chrysler, Dodge, Effa Motors, Ferrari, Jeep, Kia Motors, Maserati, Pagani, Porsche, SsangYong e Suzuki - venderam 28.026 veículos, com expansão de 203,4% sobre igual intervalo do ano passado. A entidade mantém a projeção de alcançar vendas de 32 mil unidades em 2008, mesmo diante da instabilidade da taxa de câmbio das últimas semanas. Em nota o presidente da Abeiva, Jörg Henning Dornbusch, admite que embora a crise esteja se mostrando mais acentuada nos Estados Unidos e na Europa, o mercado brasileiro também sentiu a onda de pessimismo. "De qualquer forma, as nossas associadas estão se esforçando ao máximo para que os importadores oficiais cheguem às vendas totais em 2008, no atacado, em 32 mil unidades, como havíamos anunciado no início do segundo semestre", afirma. Segundo o executivo, todas as associadas estão mantendo seus preços inalterados, com exceção dos produtos modelo 2009.