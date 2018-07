Venda de carros tem o melhor janeiro da história

Antes mesmo de acabar, este já é o melhor janeiro da história da indústria automotiva brasileira. Até o dia 28, foram vendidos em todo o País 175,2 mil veículos novos, um aumento de 14,6% em relação às vendas totais de janeiro de 2007. Naquele mês foram comercializados 152,9 mil veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas até segunda-feira apresentam elevação de 34,7%. Muitos automóveis estão em falta e os consumidores precisam esperar de 20 a 90 dias para a retirada da loja, dependendo do modelo. O mercado de automóveis, que tem pelo menos 70% das vendas ancoradas no financiamento, trabalha com novas taxas desde o início do mês, mas o aumento dos juros, ao que parece, ainda não teve impacto nos negócios. No início do mês, bancos e financeiras aumentaram os juros anuais entre 1 e 2 pontos porcentuais. A justificativa é a elevação das taxas no mercado futuro, que balizam o custo de captação dos empréstimos de longo prazo. As taxas mensais hoje variam de 1,24% a 1,6% ao mês, ante 0,99% no fim do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.