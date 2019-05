Venda de combustíveis no país cresce 1,7% no 1º trimestre de 2019

As vendas de combustíveis no Brasil somaram 33,29 bilhões de litros no primeiro trimestre. Segundo divulgado nesta terça-feira, 30, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o número representa um aumento de 1,7% ante o mesmo período de 2018.

A comercialização de diesel, combustível mais vendido no país, somou 13,3 bilhões de litros nos primeiros três meses do ano, aumento de 1,9% na comparação anual.

Já as vendas de gasolina atingiram cerca de 9,2 bilhões de litros no primeiro trimestre, queda de 9,4% na comparação anual, uma vez que consumidores têm preferido o etanol, mais competitivo em boa parte do país.

As vendas de etanol hidratado, concorrente da gasolina, subiram 33,7% no primeiro trimestre, de acordo com a ANP, para 5,3 bilhões de litros./ Reuters