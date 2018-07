Venda de máquinas agrícolas caiu 25,5% em dezembro

As vendas internas de máquinas agrícolas automotrizes somaram 2.750 unidades em dezembro de 2007, o que representa uma queda de 25,5% ante novembro, de acordo com dados divulgados hoje pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Na comparação com o mesmo mês de 2006 as vendas do setor evoluíram 60%. No acumulado do ano, foram comercializadas 38.299 unidades, com expansão de 49,2% sobre 2006. Segundo a entidade, as exportações de máquinas agrícolas totalizaram 2.118 unidades, com queda de 13,8%, na comparação com novembro. Em relação a dezembro de 2006, as vendas externas do segmento cresceram 8,1%. No acumulado do ano, houve alta de 20,6%, totalizando 27.065 unidades.