Venda de novos veículos tem melhor desempenho em 5 anos

A venda de novos veículos registrou, em 2019, o melhor desempenho em cinco anos. Dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que foram vendidos 2,78 milhões de novos veículos no ano passado, maior número desde 2014, quando foram emplacados 3,5 milhões.

O número considera as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus e representou uma alta de 8,65% ante 2018. Os automóveis comerciais e leves, que representam mais de 90% do setor, registraram 2,65 milhões de emplacamentos no ano (7,65%) -- número que equivale a uma alta de 7,65% frente a 2018. No último mês do ano passado, as vendas somaram 251,9 mil unidades, uma escalada de 12,07% na comparação anual e de 9,12% frente a novembro.

Apesar de representar uma fatia menor do setor, o segmento de veículos pesados - caminhões e ônibus - teve um incremento de 34,30%.

Para 2020, a Fenabrave espera uma novo ciclo de crescimento das vendas, puxado pelo avanço da atividade econômica, e projeta uma alta de 9,67% ante 2019 para o setor em geral (incluindo motocicletas). A expectativa é de que sejam vendidas 4,3 milhões de unidades. Se forem consideradas motocicletas e implementos rodoviários, foram emplacados, em 2019, 4,03 milhões de novos veículos, alta de 10,48% ante 2018.