Venda de veículos sobe em dezembro, confirma ano recorde As vendas de veículos novos cresceram em dezembro, confirmando um 2007 recorde para o setor. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgados nesta segunda-feira, a comercialização de veículos aumentou 2,2 por cento em dezembro frente a novembro e 18,3 por cento ante igual mês de 2006, para 242,2 mil unidades. Considerando apenas os veículos nacionais, as vendas avançaram 0,6 por cento sobre novembro, para 209,2 mil unidades, e 13,9 por cento na comparação com o ano anterior. Já a produção caiu 17,7 por cento sobre novembro, mas subiu 17,8 por cento sobre igual período de 2006, para 223,2 mil unidades. O presidente da Anfavea, Jackson Schneider, disse que a queda da produção em dezembro deveu-se a fatores sazonais. "Teve empresa que fechou alguns dias para reformulação do parque fabril... e férias coletivas que algumas empresas tiraram", acrescentou. No ano, as vendas cresceram 27,8 por cento, atingindo 2,46 milhões de unidades nacionais e importadas. A produção no ano passado avançou 13,9 por cento sobre 2006, para 2,97 milhões de unidades. As exportações de veículos somaram 786,8 mil unidades em 2007, queda de 6,6 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer)