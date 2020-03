Vendas caem 60% na 25 de Março desde quinta-feira

As vendas no comércio popular da 25 de março caíram 60% desde quinta-feira, segundo a união dos lojistas da região (Univinco). O diretor da associação, Marcelo Mouawad, diz que a movimentação mais fraca dos consumidores tem sido gradual a cada dia.

Segundo ele, o impacto econômico já está evidente e exigirá medidas firmes e consistentes por parte do governo. “Se não houver uma carência maior para pagar as contas, a situação vai ficar complicada”, diz o executivo, que também é lojista na região.

Ele destaca que, por enquanto, o setor não trabalha com a possibilidade de fechamento do comércio popular. “Estamos nos espelhando nos Estados Unidos, onde o número de casos é maior e ainda não adotaram essa medida.”

De qualquer forma, ele recomenda que os consumidores procurem fugir do horário de pico para ir à região. Para os funcionários, as orientações são sempre usar álcool gel, lavar as mãos e evitar contatos físicos.

As lojas disponibilizaram álcool gel em sua entrada, balcões e caixas para uma melhor higienização das mãos. “Os lojistas também estão reforçando todos os procedimentos de higiene no ambiente. A limpeza está sendo mais agressiva e sendo realizada durante mais vezes ao dia”, disse a associação.

Segundo Mouawad, por enquanto não há problemas de estoque, apenas alguns casos pontuais de lojas de celular que estavam sofrendo com a falta de peças. No geral, o estoque dura dois meses. “Assim, o abastecimento estaria garantido até maio.”