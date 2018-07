Vendas de eletrodomésticos e eletrônicos crescem 14,6% no primeiro semestre

A indústria nacional de eletrodomésticos e eletroeletrônicos fechou o primeiro semestre do ano com crescimento de 14,6% sobre as vendas do período de 2017, conforme balanço da Eletros, entidade que representa 30 empresas do setor.

O destaque no período foram as vendas de TVs, que, impulsionadas pela demanda gerada pela Copa, tiveram alta de 30%. No total, 6,59 milhões de aparelhos de televisão foram comercializados nos seis primeiros meses do ano.

Na linha de equipamentos portáteis, houve alta de 13% nas vendas, enquanto que no mercado de linha branca, onde estão inseridos produtos como geladeiras e micro-ondas, o crescimento foi menor: 2,75%.

Para o ano, a expectativa da entidade é de vendas entre 10% e 15% maiores do que as de 2017. A indústria de eletrodomésticos e eletroeletrônicos responde, segundo a Eletros, por 3,34% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria.