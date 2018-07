Vendas de imóveis novos nos EUA caem 40% em 2007 As vendas de novos imóveis nos Estados Unidos despencaram 40,7% em 2007, na comparação com o ano anterior, informou hoje o Departamento do Comércio do país. Em dezembro, a queda foi de 4,7%, para a taxa anual de 604 mil unidades, em base ajustada sazonalmente, o menor nível em 12 anos. Economistas previam alta de 1,2% em dezembro, para 655 mil unidades. Além disso, o dado de novembro foi revisado em baixa para queda de 12,6%, ante o cálculo anterior de queda de 9%. O preço médio caiu 11,5%, para US$ 267.300 em dezembro, de US$ 301.900 no ano anterior. As informações são da Dow Jones.