Vendas do varejo em novembro caem 4,2% na comparação anual e sobem 0,6% ante outubro, diz IBGE

As vendas do comércio varejista recuaram 4,2% em novembro de 2021 ante o mesmo mês de 2020, informou nesta sexta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com outubro de 2021, houve alta de 0,6%.

Tanto no acumulado de 2021 quanto no dos últimos 12 meses, o varejo cresceu 1,9%.

Houve queda na venda em cinco das oito atividades: móveis e eletrodomésticos, com (-2,3%); tecidos, vestuário e calçados, (-1,9%). combustíveis e lubrificantes, (-1,4%); livros, jornais, revistas e papelaria, também com (-1,4%); e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, (-0,1%).

O setor de artigos de uso pessoal e doméstico foi o que apresentou maior alta, com 2,2%, seguido de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,2%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,9%).