Vendas do varejo sobem 1,2% em fevereiro ante janeiro

RIO - As vendas do comércio varejista subiram 1,2% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta terça-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado contrariou a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que era de queda de 0,45%, vindo bem acima dela. E ficou dentro do intervalo das previsões, de baixa de 1,7% a avanço de 2,5%, na pesquisa Projeções Broadcast.

Na comparação com janeiro de 2019, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4,7% em fevereiro de 2020. Nesse confronto, também superaram a mediana, que indicava crescimento de 2,1%, com intervalo de estabilidade (0,0%) a alta de 7,5%.

As vendas do varejo restrito acumulam crescimento de 3,0% no ano de 2020. A taxa em 12 meses ficou positiva em 1,9%.