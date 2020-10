Vendas do varejo sobem 3,4% em agosto ante julho, aponta IBGE

RIO - As vendas do comércio varejista subiram 3,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre de 1,15% e 8,60%, com mediana positiva de 3,20%.

Na comparação com agosto de 2019, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,10% em agosto de 2020. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação de 0,55% a 11,10%, com mediana positiva de 6,30%. As vendas do varejo restrito acumularam recuo de 0,9% no ano e alta de 0,5% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 4,6% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam um aumento entre 1,40% e 6,50%, com mediana positiva de 4,10%.

Na comparação com agosto de 2019, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 3,9% em agosto de 2020. Nesse confronto, as projeções variavam de uma elevação de 1,20% a 8,90%, com mediana positiva de 3,80%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 5,0% no ano e redução de 1,7% em 12 meses.