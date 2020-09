Vendas do varejo sobem 5,2% em julho, na terceira alta seguida no ano

RIO - As vendas do comércio varejista subiram 5,2% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde queda de 2,90% a alta de 22,40%, com mediana positiva de 0,90%.

Esse é o maior resultado para o mês de julho da série histórica do IBGE, iniciada em 2000, e a terceira alta seguida no ano, com algumas categorias apresentando resultados acima dos registrados no período pré-pandemia de covid-19, como móveis e eletrodomésticos e hiper e supermercados.

O comércio varejista como um todo está 5,3% acima do nível de fevereiro. “Até junho, houve uma espécie de compensação do que ocorreu na pandemia, então em julho a recuperação já tem um excedente de crescimento”, avalia o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

Na comparação com julho de 2019, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 5,5% em julho de 2020. Nesse confronto, as projeções iam de queda de 2,80% a alta de 5,60%, com mediana positiva de 2,30%.

As vendas do varejo restrito acumulam recuo de 1,8% no ano e alta de 0,2% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 7,2% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam um aumento entre 0,60% e 31,50%, com mediana positiva de 5,30%.

Na comparação com julho de 2019, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram aumento de 1,6% em julho de 2020. No ano, o varejo ampliado acumula queda de 6,2% e, em 12 meses, recuo de 1,9%.