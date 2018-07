Vendas industriais sobem 0,7% em novembro, emprego cai As vendas da indústria brasileira cresceram pelo quinto mês consecutivo em novembro, mas o emprego no setor recuou após dois anos de expansão contínua. Para a Confederação Nacional da Indústria, que divulgou os dados nesta terça-feira, ainda é cedo para falar em acomodação do emprego industrial. A avaliação é de que o cenário geral para a indústria seguirá positivo pelo menos no primeiro trimestre deste ano. As vendas cresceram 0,7 por cento em novembro frente a outubro, segundo dados ajustados sazonalmente. O emprego no setor recuou 0,1 por cento e o uso da capacidade instalada subiu discretamente --para 82,9 por cento, frente a 82,8 por cento em outubro. Segundo Paulo Mól, economista da CNI, os dados dos meses seguintes confirmarão se o recuo no emprego em novembro marcou uma mudança de tendência ou foi apenas oscilação estatística. "Não dá para falar em acomodação do indicador ainda, precisamos esperar os próximos períodos", afirmou. Ele acrescentou que, com exceção do emprego, os dados com ajuste de novembro foram afetados pelo Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. É que muitos municípios, que até então não comemoravam a data com feriado, passaram a fazê-lo, como Manaus, o que comprometeu as comparações com anos anteriores. Para efeito estatístico, a data foi computada como dia útil por não se tratar de um feriado nacional. INCERTEZAS A PARTIR DE ABRIL Para a CNI, os dados confirmam que a indústria "começa o ano com embalo bastante positivo". A partir do segundo trimestre, Mól avalia que há vários pontos de incerteza sobre a economia doméstica. A principal dúvida, afirmou o economista, diz respeito ao comportamento da inflação, que tem sido pressionada pela alta nos preços de alimentos. Outra dúvida importante é com relação ao cenário internacional e à eventual confirmação de que a economia dos Estados Unidos estaria em recessão. "Viemos de um cenário fabuloso, de muita previsibilidade, o quadro agora é outro", afirmou Mól a jornalistas. Os indicadores industriais da CNI são levantados mensalmente em 12 Estados junto a grandes e médias empresas.