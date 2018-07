Vendas mundiais da Toyota cresceram 6% em 2007 A Toyota confirmou hoje que as vendas de veículos em 2007 cresceram 6%, com uma alta de 10% na comercialização fora do Japão, compensando a queda no fraco mercado interno. A maior montadora japonesa de automóveis em volume de vendas afirmou que vendeu 9,37 milhões de veículos em 2007. Fortalecida pelo rápido crescimento em mercados como a China e a Rússia, a Toyota também reiterou sua previsão de aumento de 5% nas vendas globais em 2008, para 9,85 milhões de unidades. A Toyota, que compete com a norte-americana General Motors para se tornar a maior montadora do mundo em volume de vendas, relatou que vendeu 2,26 milhões de unidades no Japão em 2007, 4% menos do que no ano anterior. Esse resultado foi um pouco melhor do que a previsão de redução de 6% em um mercado no qual as vendas totais caíram para o menor nível em 35 anos, em razão dos altos preços da gasolina e do encolhimento da população. A companhia espera que as vendas internas se mantenham no mesmo patamar em 2008, enquanto as externas devem crescer 7%. As informações são da Dow Jones.