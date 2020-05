Mesmo com 'corrida' aos supermercados, vendas no varejo em março caem 2,5% ante fevereiro

As vendas do comércio varejista caíram 2,5% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 16% a avanço de 0,80%, mas foi melhor que a mediana, que apontava queda de 4,70%.

Este resultado acontece mesmo com a 'corrida' aos supermercados e às farmácias em meio ao fechamento do comércio não essencial a partir da segunda quinzena de março com os decretos de isolamento social para conter o avanço do coronavírus. No setor de hipermercados e supermercados, houve crescimento de 14,6%. Para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, alta de 1,3%. Estes, porém, foram os únicos com avanços nas vendas.

Vendas de veículos em baixa

No varejo ampliado, que inclui vendas de veículos e de material de construção, a queda foi ainda maior, de 13,7% ante fevereiro. A medida das estimativas feitas pelos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast era de retração de 14,35%. O resultado foi puxado pela forte queda nas vendas de veículos em março. A Fenabrave, associação que reúne as concessionárias, reportou que o nível de vendas foi o pior para o mês desde 2006, com queda de 21,8% ante o mesmo período de 2019.

Na comparação com fevereiro, os dados da associação indicam retração de 32% nas vendas de veículos, em números ajustados sazonalmente pela pesquisadora Luana Miranda, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

A situação deve piorar em abril, primeiro mês completo em que vigorou a proibição de funcionamento para o comércio não essencial diante do avanço da pandemia de coronavírus no País.

Considerando os dados da Fenabrave e as sondagens do comércio e dos consumidores da FGV, Luana projeta queda de 33% no varejo ampliado em abril ante o mesmo mês de 2019. Para o ano, a expectativa do Ibre é de retração de 7,1% do varejo ampliado.

O economista Vitor Vidal, da LCA Consultores, avalia que, com os números apresentados pela Fenabrave em abril, o setor deve aprofundar a retração. Preliminarmente, ele projeta queda de 12,6% no varejo ampliado no quarto mês do ano.

“São quedas de uma magnitude que nunca vimos antes”, afirmou. A LCA projeta queda de 0,7% no PIB do primeiro trimestre, mas o economista afirma que há um “claro viés de baixa” depois da divulgação dos dados de produção industrial (-9,1%) e de volume de serviços (-6,9%) de março.