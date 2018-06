Vendas nos shopping centers do País crescem 4,3% no 1º trimestre

As vendas nos shopping centers do País no primeiro trimestre de 2018 cresceram 4,3% em relação ao mesmo período de 2017, de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Para o acumulado do ano, a associação prevê um aumento de 5,5% a 6,0% nas vendas, e a inauguração de 23 empreendimentos. "Estamos otimistas com o ano de 2018 e já sentimos a retomada de confiança do consumidor", afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em nota distribuída à imprensa.

O levantamento mostrou também que o fluxo de visitantes nos shoppings teve alta de 3,1%, no primeiro trimestre. A vacância se manteve estável, em 5,3%.

Apesar de os números serem positivos, segundo reportagem publicada pelo Estado, há hoje cerca de 1 milhão de metros quadrados vagos nos 522 shoppings espalhados pelo País. São 12,5 mil lojas desocupadas. Se nenhum novo empreendimento fosse construído ou ampliado, seriam necessários pelo menos quatro anos para que todo o espaço vazio fosse ocupado.