Vendas do varejo crescem 0,8% em janeiro ante dezembro e caem 1,9% ante o mesmo mês de 2021

As vendas do varejo brasileiro cresceram 0,8% em janeiro ante dezembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na série com ajuste sazonal da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Na comparação anual, houve queda de 1,9%.

O resultado foi melhor do que a mediana das estimativas captadas pelo Estadão/Brodcast, que apontavam para alta de 0,3%.

Das oito atividades do varejo acompanhadas pelo IBGE, cinco tiveram queda em janeiro: tecidos, vestuário e calçados (-3,9%); livros, jornais, revistas e papelaria (-2,0%); móveis e eletrodomésticos (-0,6%); combustíveis e lubrificantes (-0,4%); e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%).