'Vender é fácil no e-commerce, difícil é ter lucro', diz presidente do Magazine Luiza

O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, afirmou que ainda é difícil ter rentabilidade com o comércio online no Brasil. “Vender é fácil no e-commerce, difícil é ter lucro”, afirmou o executivo nesta quarta-feira, 25, para uma plateia de parceiros do market place na abertura do primeiro Expo Magalu, evento voltado para o varejo digital.

Na visão de Trajano, logística ineficiente, frete caro e carga tributária alta estão entre os principais obstáculos para o setor. “Temos uma das logísticas mais ineficientes do mundo, com uma taxa de pontualidade inferior a 90%, no Brasil como um todo. O maior provedor de logística do País é uma empresa estatal que perde mais de R$ 1 bilhão por ano e que agora pode ser privatizada. Eu gosto dos Correios, admiro o trabalho deles, mas hoje no mundo temos um nível de serviço como o dos Estados Unidos ou China, que entregam em 30 minutos. Em alguns pontos dos EUA, a pontualidade nas entregas chega a 98%”, disse.

Para o executivo, a China é a grande inspiração do que o Brasil pode vir a ser se souber aproveitar a oportunidade. “Temos todas as condições: sistema financeiro desenvolvido, grande parte da população com cartão de crédito, mas no Brasil temos as nossas jabuticabas."

Outro ponto criticado por Trajano foi o custo do frete no Brasil. Aliado a isso, ele lembra que o País trabalha com uma das maiores cargas tributárias do mundo. “Isso torna mais difícil ser rentável no e-commerce.”

Frete grátis

Quase duas semanas depois de a Amazon lançar frete grátis para assinantes de seu serviço, o Magazine Luiza reagiu à concorrência da gigante americana da internet e anunciou que vai arcar com as despesas de entrega e retirada em loja para parceiros do marketplace - plataforma que conecta seus parceiros aos clientes da empresa - em compras a partir de R$ 99.

Esse benefício já é oferecido para os clientes nos produtos vendidos pelo Magazine Luiza e agora foi estendido aos parceiros, com a intenção de ampliar sua rede de terceirizados, que hoje tem cerca de 8 mil parceiros.

O marketplace do Magalu fatura R$ 1 bilhão por ano e pode ultrapassar os R$ 2 bilhões no fim de 2019.