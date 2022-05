Versatilidade é chave para atender às novas demandas do consumidor

A pandemia provocou ou acelerou diversas mudanças no comportamento dos consumidores. Os modelos mais flexíveis de trabalho, que permitiram que as pessoas dividissem sua rotina entre os centros urbanos e o interior, ou mesmo a adoção de hábitos mais saudáveis e a busca por maior contato com a natureza, têm feito crescer a procura por automóveis versáteis, capazes de atender às necessidades desse novo consumidor.

Os SUVs já vinham antecipando esse movimento e dominavam o mercado mesmo antes da pandemia, como mostram os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a entidade, em 2019, a venda de SUVs representou 22,6% do mercado. No ano passado, passou para 30,7%, um aumento de 35,8%.

A consultoria KPMG projeta que, daqui a três anos, os utilitários representarão 46,3% das vendas no Brasil. Já as picapes, que eram vistas como veículos destinados ao trabalho e ao uso em áreas rurais, também registraram crescimento nas vendas por causa do interesse desse novo consumidor. Ainda de acordo com a Fenabrave, a venda de picapes novas no Brasil saltou de 12,8% em 2019 para 17,7% em 2021, com aumento de 38,3%.

Mesmo assim, muita gente ainda sentia falta de um veículo que combinasse robustez e capacidade de vencer obstáculos com desempenho, dirigibilidade, espaço e conforto para os ocupantes. É o caso do pecuarista Guigo Varejão, 57 anos, de Vitória, no Espírito Santo. "Viajo com frequência e quase sempre em rodovias asfaltadas. Por isso, procurava uma picape com boa performance e conforto, já que, muitas vezes, levo a família comigo", comenta.

De olho nesse perfil de consumidor, a Ford acaba de inaugurar um novo segmento de mercado com o lançamento da Maverick, uma picape que traz características únicas e combina a versatilidade e robustez das picapes com a dirigibilidade de sedãs premium e o conforto dos SUVs. "Desenvolvemos a Maverick com o conceito de design centrado no ser humano, focado na funcionalidade e na experiência do produto, usando a experiência da Ford em picapes e SUVs para extrair o melhor desses dois mundos", explica Fábio Sandrin, gerente de Design da Ford América do Sul.

Eleita a Picape do Ano 2022 da América do Norte, prêmio mais importante da indústria automotiva dos Estados Unidos, a Maverick teve seu primeiro lote de 300 unidades esgotado em menos de 24 horas no Brasil.

É o caso de Varejão, que, quando soube da chegada do primeiro lote da Ford Maverick no porto da sua cidade, logo procurou uma concessionária. Na loja, contudo, informaram que eram veículos para testes, e que a picape ainda não estava à venda, mas que ele já poderia encomendar uma. O pecuarista não titubeou e fez o pedido na mesma hora. "Pelas informações que eu tinha e por ter certeza de que a Ford traria um bom produto, por causa de sua tradição, não pensei duas vezes", afirma.

Varejão, que recebeu o veículo há cerca de 15 dias e já rodou mais de 1,4 mil quilômetros, garante que está bastante satisfeito. "A Maverick é um ‘avião’ na estrada, e eu gosto principalmente das retomadas de velocidade, que garantem ultrapassagens rápidas e muito seguras", conta. A picape também faz bonito no trânsito urbano, como observa o pecuarista. "Uso a Maverick no dia a dia sem qualquer problema; ela é fácil de manobrar e muito ágil", acrescenta.

Por fora, a versatilidade de uma picape

O visual do novo veículo é um dos pontos que chamam a atenção. O design moderno e robusto do modelo segue a tendência da atual linha global de picapes da Ford. A parte frontal é inspirada na famosa F-150, veículo campeão de vendas nos Estados Unidos. Os grandes faróis, com LEDs, formam um conjunto harmonioso com a grade, transmitindo força e robustez, combinada com modernidade e esportividade.

Mas a principal atração da Ford Maverick é mesmo a caçamba (afinal, estamos falando de uma picape). Com capacidade para transportar 943 litros ou 617 kg de carga, o compartimento conta com o sistema Flexbed, com pontos de amarração e rebaixos que permitem aproveitar o espaço de acordo com o objeto transportado. A tampa possui trava com acionamento elétrico e três opções de ajuste, que permitem acomodar cargas maiores. Além disso, a Maverick possui pré-instalação para reboque com a parte elétrica e ponto de ancoragem para 499 kg.

Por dentro, o conforto de um SUV

Quem entra na Maverick tem a impressão de estar a bordo de um SUV, não só pelo amplo espaço, mas também pelo conforto ao rodar. O acabamento é impecável e agrada pelo estilo moderno. É fácil encontrar a melhor posição de dirigir, graças aos ajustes elétricos do banco – a coluna de direção pode ser regulada em distância e altura. Os passageiros do banco traseiro também dispõem de muito espaço, e tudo isso se deve à generosa distância entre-eixos do modelo (3.076 mm). A área disponível ali é tão grande que permite acomodar uma bicicleta sem necessidade de desmontar uma das rodas.

Capaz de acomodar até cinco ocupantes com muita comodidade, a Ford Maverick também oferece a praticidade de diversos porta-objetos, porta-copos e porta-garrafas distribuídos pela cabine. Outro destaque é o prático compartimento sob o banco de trás. Com acesso muito fácil (basta levantar o assento), o espaço tem capacidade para 73 litros – cabem duas mochilas com facilidade – e é totalmente vedado, ou seja, pode ser usado para guardar objetos molhados sem problema. É de se perguntar como ninguém pensou nisso antes.

Tecnologia e conectividade

A conectividade é outro trunfo da Ford. Como parte do portfólio 100% conectado da marca, a Maverick oferece a central multimídia Ford SYNC com tela de 8 polegadas sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay com comandos por voz, quadro de instrumentos com monitor colorido de 6,5 polegadas, entradas USB (tipos A e C), sistema de partida sem chave e um prático teclado para a abertura das portas na coluna central. Assim, caso o motorista queira dar um mergulho ou passear de bicicleta sem levar a chave da picape, não tem problema.

Outra praticidade é o sistema Ford Pass, que permite conferir diversas informações sobre o veículo à distância (pressão dos pneus, nível de combustível etc.), por meio do celular, além de travar e destravar as portas, acionar o motor e o ar-condicionado e até agendar um horário para isso, a fim de garantir que a cabine esteja na temperatura desejada quando o motorista for sair. A Maverick também conta com o acompanhamento preventivo inteligente usando a conectividade. Se um alerta de falha do veículo for emitido, dependendo da gravidade o cliente poderá ser contatado proativamente por um atendente com recomendações para a sua solução.

As tecnologias semiautônomas também são destaques na picape, que oferece um pacote reforçado de itens de segurança ativa, como o assistente de frenagem automática com detecção de pedestres e ciclistas. Por meio de sensores, esse equipamento percebe se o condutor está distraído e o alerta – com sinais visuais e sonoros – sobre a presença de pedestres e/ou ciclistas à frente. Caso o motorista não reaja, o sistema consegue parar o veículo totalmente em velocidades de até 50 km/h, contribuindo para evitar acidentes. Em velocidades maiores, o sistema ajuda a reduzir o impacto no caso de um choque inevitável.

Freio de estacionamento com acionamento elétrico e Auto Hold, sete airbags, controlador automático de velocidade em descidas, assistente de partida em rampa, farol alto com ajuste automático e câmera de ré são outros importantes equipamentos que reforçam a segurança a bordo da picape.

Desempenho garante segurança

A Ford Maverick conta com um conjunto motriz invejável. O moderno motor 2.0 turbo é capaz de entregar incríveis 253 cv e 38,7 kgf.m, o que é força de sobra para enfrentar qualquer terreno, mesmo com a caçamba carregada. É só pisar com um pouco mais de força no acelerador para o motor responder com vontade. O câmbio automático de oito marchas proporciona trocas suaves e ainda conta com modo reduzido para otimizar o uso do freio-motor. O melhor é que, mesmo com toda essa potência, a Maverick é muito econômica, tanto que recebeu o selo de categoria A no Programa de Etiquetagem do Inmetro.

Não se pode esquecer ainda que a Ford Maverick conta com tração integral inteligente e cinco modos de condução (Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Reboque), que ajustam de maneira automática os parâmetros de aceleração, entrega de torque, troca das marchas e sensibilidade do controle de tração de acordo com cada tipo de piso. Para selecionar, basta acionar os botões no console.

"A Ford Maverick é perfeita para a minha utilização, já que também rodo em estradas de terra, mas com cascalho, sem buracos ou grandes obstáculos; a tração integral ajuda a manter a picape sob controle", garante Varejão.