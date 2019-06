Via Varejo lança banco digital para atender classes C, D e E

A Via Varejo entrou na onda dos meios de pagamento alternativos e lançou nesta quarta-feira, 5, o banco digital banQi, desenvolvido em parceria com a startup americana Airfox. O objetivo, segundo a companhia, é atender as classes C, D e E, que têm pouco acesso a bancos e crédito.

Apesar de se apresentar como banco, o banQi é uma marca de titularidade da Airfox, que presta serviços de pagamento, e, hoje, não se enquadra como instituição financeira.

"A principal missão é fazer a inclusão social, econômica e digital da população de baixa renda", afirmou o diretor Financeiro da Via Varejo, Felipe Negrão, durante coletiva de lançamento do banQi nesta quarta-feira.

A princípio, a nova plataforma estará disponível para download apenas para o sistema operacional Android, com previsão de chegar no iOS em breve. O banQi tem conta digital e possibilita pagar boletos e Carnê Digital, fazer transferências e recarregar celular e Bilhete Único.

Em breve, serão disponibilizados outros serviços, como empréstimos pessoais, saques, cartão pré-pago, conta remunerada, seguros, portabilidade de conta salário, cashback e cartão de crédito.

A expectativa da Via Varejo é que o banQi se torne líder no mercado digital em menos de um ano. Hoje, a principal fintech desse segmento é o Nubank, que tem 8,5 milhões de clientes, sendo 4,8 milhões na NuConta.

Para bater essa meta, a Via Varejo focará a estratégia de divulgação do banco digital nas lojas Casas Bahia, que estarão todas integradas à operação do banQi até o final de julho.

O lançamento de contas e bancos digitais tem se mostrado uma tendência das varejistas. Em abril, as Lojas Pernambucanas lançaram uma conta digital que oferece praticamente os mesmos serviços que os concorrentes e também tem como foco alcançar o público desbancarizado. Segundo Negrão, o diferencial do banQi é que ele não está vinculado às Casas Bahia. "Aqui não é só para clientes das Casas Bahia, é para todos", disse o executivo.

No ano passado, o Magazine Luiza anunciou a Magalu Pagamentos, que consiste numa plataforma de pagamentos voltada para lojistas do marketplace. Eles podem utilizar a conta para pedir antecipação de recebíveis.

Já a B2W tem a Ame, uma conta digital num formato mais limitado, que só permite transferir saldo para outras contas Ame. O maior atrativo é ganhar cashback nas lojas parceiras.

Como vai funcionar

O banco digital da Via Varejo, o banQi, entrou na seara dos meios de pagamento com o lançamento de uma conta digital, e, em breve, pretende ofertar outros produtos, como cartão de crédito e empréstimos. Veja abaixo mais detalhes do funcionamento:

O que já tem

Depósito: por meio do app, o cliente escolhe se quer depositar via boleto bancário ou transferência. Também é possível fazer o depósito em dinheiro por meio de agências dos principais bancos de varejo e nas lojas das Casas Bahia.

Pagamentos: permite pagar boletos e contas via QR Code e leitura de código de barras.

Carnê Digital: o tradicional carnê das Casas Bahia começou a ganhar formato digital desde dezembro do ano passado e agora será possível pagá-lo por meio do banQi.

O que ainda virá

Saques: em lojas Casas Bahia e agências bancárias, com limite ainda a ser determinado. Nesses estabelecimentos, não será cobrada tarifa, mas, no futuro, haverá taxa para saque nos caixas eletrônicos. O valor ainda não foi determinado.

Empréstimos: utilizará a base de dados dos clientes e migrará para machine learning, de modo a acelerar a análise e concessão de crédito.

Cashback: ainda está em estudo se o retorno será em dinheiro, descontos ou promoções.