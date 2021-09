Vibra quer tornar rede de postos Petrobras referência em mobilidade

No início dos anos 1990, um posto Petrobras foi o primeiro a oferecer Gás Natural Veicular (GNV), na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Em 2005, na primeira década do novo milênio, os Postos Petrobras foram os primeiros a vender biodiesel com abrangência em todo o território, graças à capilaridade da rede. Há exatos dez anos, em 2011, a maior rede de postos do Brasil inovou novamente, inaugurando o Posto do Futuro, com tecnologias interativas, serviços diferenciados e foco na eficiência energética e na sustentabilidade ambiental.

Em 2021, os Postos Petrobras colocam mais uma efeméride na linha do tempo de uma história intimamente ligada à mobilidade e ao desenvolvimento do Brasil. A maior rede de postos do País agora é Vibra Energia, uma empresa privada que nasce da BR Distribuidora. A meta é crescer ainda mais, com expanção do modelo de negócios, modernizando os serviços e tornando mais ágil, positiva e interativa a relação do cliente com os postos e sua rede de produtos e serviços.

Com mais de 8 mil postos espalhados pelos quatro cantos do território nacional, a Vibra trabalha na ampliação do horizonte de negócios e na transformação das unidades de revenda e franquia – lojas BR Mania e centros automotivos Lubrax+ – para a era do carbono neutro.

A expectativa é de abrir mais 600 unidades nos próximos cinco anos, aumentando ainda mais a capilaridade da bandeira. Atualmente, os Postos Petrobras estão em 1,8 mil cidades, espalhadas em todos os 27 Estados. A marca Petrobras não vai mudar nos postos, já que a Vibra continuará sendo licenciada exclusiva da estatal.

MODERNIZAÇÃO

A Vibra tem buscado entender o consumo nas diferentes regiões do País, a fim de transformar e moldar os serviços conforme a realidade local. Um dos pontos-chave do plano é buscar soluções que sejam simples e ágeis, investindo cada vez mais em ferramentas de tecnologia para atender as necessidades dos clientes e consumidores.

“Estamos intimamente ligados com a mobilidade das pessoas, dos negócios. São mais de 30 milhões de clientes únicos que acessam os nossos postos mensalmente. Ser relevante, oferecer soluções, produtos e serviços convenientes e de forma competitiva para as pessoas é a nossa grande missão”, explica o diretor de Operações, Logística e Sourcing da Vibra, Marcelo Bragança.

Com a Vibra, os Postos Petrobras e a cadeia de negócios agregada seguem no trilho, rumo ao futuro da mobilidade no mundo. “As pessoas se valem mais da conveniência, têm o delivery, a facilidade de ela resolver no mesmo site diversos serviços, enfim, transformar efetivamente a experiência de cada cliente.”

A Vibra aposta na ideia de vender algo valioso para as pessoas e para as indústrias: que é tempo. “Se a gente conseguir oferecer para ele aquela energia, seja abastecendo o veículo no posto, seja colocando combustíveis dentro de uma locomotiva, ou dentro de uma máquina de um cliente de uma indústria, para que ele opere e produza aquele material, que ele oferece ao mercado, no final do dia é conveniência, é tempo, é mobilidade”, explica Bragança.

ELETRIFICAÇÃO

Em uma sociedade cada vez mais descarbonizada, a Vibra Energia investe para ser referência no Brasil em geração de energia limpa e renovável, sem deixar de ser a maior distribuidora de combustíveis do País. A meta da Vibra é privilegiar a transição rumo a esse futuro com nova matriz energética e novos costumes, sem deixar de lado os negócios que consagraram os Postos Petrobras em referência no Brasil.

No mercado de energia, a Vibra vem atuando por meio de sua comercializadora. A empresa oferece soluções de geração distribuída para clientes conectados em baixa tensão. “A gente estima que a partir de 2030, quando a gente olhar a venda de veículos, cerca de 30% seriam venda de elétricos e de híbridos com algum componente do elétrico, e eles vão começar a alcançar a partir disso 10% de nossa frota”, diz Bragança.

Postos da Vibra têm geração de energia solar

​​A Vibra já oferece projetos de geração distribuída de energia para a rede de Postos Petrobras, explica o diretor de Operações, Logística e Sourcing da Vibra, Marcelo Bragança. “Geramos essa energia com unidades de geração solar, fora dos postos e muitas vezes, também, nos telhados dessas unidades. É uma energia renovável para o próprio consumo dos postos.”

A companhia tem oferecido à sua rede de revendedores projetos de geração distribuída, dentro dos planos de posicionar a empresa como referência no processo de transição para uma economia limpa e sustentável. Dos 8 mil postos, 500 já têm geração de energia solar. “A ideia é que todos os postos ou quase a totalidade deles, em algum momento, sejam atendidos.”

Dentro dos projetos de geração distribuída, a Vibra planeja também dotar os postos de carregadores elétricos para que as pessoas carreguem os seus veículos elétricos. É um negócio em desenvolvimento e prospecção com startups. “Hoje poucos postos já têm os carregadores, mas a Vibra quer montar um plano para alta abrangência, que dê ao consumidor a certeza de que ele pode sair e se deslocar de um ponto ao outro com a garantia e segurança de que no meio do caminho terá um posto da Vibra com bandeira Petrobras para abastecer seu veículo com energia.”