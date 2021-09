Vice-presidente da Câmara deve protocolar proposta que retira precatórios do teto de gastos

BRASÍLIA - O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), informou ao Estadão que protocola ainda nesta quinta-feira, 9, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que retira os precatórios do teto de gastos (regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação).

Segundo ele, a PEC abre espaço no teto de gastos de R$ 20 bilhões. “Tivemos o cuidado de estabelecer essa regra a partir de 2022, abatendo o valor de 2016", explicou. "Se eu tirasse simplesmente do teto o precatório, teríamos o espaço de R$ 89 bilhões, mas a PEC tira o espaço do teto menos o valor do precatório de 2016”, acrescentou o deputado, se referindo à conta de R$ 89 bilhões de despesas com o pagamento de precatórios no ano que vem.

Essa fatura elevada comprime os gastos do Orçamento de 2022 e dificulta o governo fazer o novo Bolsa Família.

Pela PEC, essa mesma regra de abatimento valerá daqui para frente, para os anos seguintes. Ramos informou que consultou juristas e integrantes do mercado financeiro para fazer o texto da PEC. Para ele, o mercado vai compreender bem essa flexibilização porque sabe que o governo fará alguma medida heterodoxa para resolver o problema. “Vai dar um conforto ao mercado essa PEC de que há uma saída responsável”, avaliou.

“Essa PEC é o melhor para dar estabilidade ao País para conter o crescente dos juros futuros e mostrar que o Brasil é seguro do ponto de vista jurídico. A solução apresentada é tecnicamente precisa”, disse.

Ramos destacou que os precatórios são uma despesa obrigatória que têm as mesmas características dos recursos destinados à Justiça eleitoral e deveriam ter ficado fora do teto desde o início. "Tem um País do lado de fora que não pode ficar sujeito às disputas e crises institucionais do presidente”, acrescentou.

O ex-ministro da Fazenda e sócio da consultoria Tendência, Maílson da Nobrega, defendeu a retirada do pagamento dos precatórios do teto, conforme defendido por Ramos. “É uma realidade, os autores do teto não foram capazes de prever, portanto tem que ter tratamento de outras despesas imprevisíveis do orçamento”, argumentou.

Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o economista disse que a proposta de parcelar o pagamento de precatórios feita pelo governo é um calote. “Calote não é apenas não pagar a dívida, é não pagar no vencimento”, declarou.

Ele criticou ainda a proposta defendida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, e pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas), de criar um teto anual para o pagamento dessas dívidas judiciais. “É uma loucura, pior que parcelamento. Vai gerar uma bola de neve de endividamento, não é a solução”, completou.

Para a presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/SP, Tathiane Piscitelli, a proposta entregue pelo governo é inconstitucional e não tem os quesitos pra ser admitida no Congresso. “O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os parcelamentos são inconstitucionais porque ofendem pilares do estado democrático de direito. Vai haver judicialização, maior insegurança jurídica e perda de confiança no país na medida em que o governo assume expressamente que não vai honrar com a coisa julgada”, afirmou.

Piscitelli disse que há um “falso dilema” no discurso da equipe econômica de que é necessário mudar os precatórios para cumprir regras fiscais. “Não se trata de defender o cumprimento de regras de responsabilidade fiscal, mas de colocar em cheque as garantias do estado democrático de direito em nome da liberação de espaço para despesas que são mais interessantes para o ano que vem”, completou. “ Há uma retorica descabida sobre o pagamento de precatórios, os valores já eram conhecidos e há um falso dilema, porque descumprimento de decisões judiciais não é condição imposta”.