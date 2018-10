Vice-presidente de negócios de varejo do BB substituirá Caffarelli no comando do banco

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, vai deixar o comando do banco público antes do término do seu mandato para assumir a presidência da Cielo. O anúncio, previsto para ocorrer após o segundo turno, foi antecipado para amanhã, devido ao vazamento das informações. Sua chegada na adquirente, que é controlada pelo próprio BB juntamente com o Bradesco, está prevista para o início de novembro.

O vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Marcelo Labuto, substituirá Caffarelli no comando do banco público até o próximo governo. Funcionário de carreira da instituição e quem comandou a abertura de capital da BB Seguridade, braço de seguros do banco, ele já era o principal nome cotado para assumir a vaga. Isso porque é executivo de confiança de Caffarelli e o "mandato tampão" serviria para fazer uma ponte com o novo governo. Procurados, BB e Cielo não comentaram.

Desafio

A presidência da Cielo está vaga desde o fim de julho, quando Eduardo Gouveia saiu. O desafio de Caffarelli não será fácil. O executivo desembarca na Cielo em meio ao acirramento da concorrência no mercado de meios de pagamentos, o que tem pressionado os resultados da líder e ainda seus papéis na Bolsa.