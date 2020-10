Visão sistêmica no jogo financeiro

Quando as discussões anuais do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, se aproximam do dia a dia dos investidores comuns, é porque uma mudança importante está em curso. Em janeiro deste ano, o otimismo moderado com a economia permeou a discussão no tradicional fórum de debates nos Alpes. O mundo ainda não tinha noção de que uma pandemia mudaria tudo semanas depois, mas a questão ambiental, de forma inédita, sentou à mesa dos debates com um peso importante.

Por mais que a sigla ESG, discutida em profundidade nas próximas páginas, insira as questões socioambientais no mundo das finanças, tanto o planeta quanto os investidores precisam que o tema amadureça cada vez mais.

O risco do chamado greenwashing não pode ser descartado, o que seria ruim em todos os sentidos. Por isso, a evolução e a consolidação do setor – e muitas empresas já se debruçam sobre o tema há anos – são fundamentais. Métricas para medir os avanços do ESG no setor financeiro passam a ser um pilar importante para o amadurecimento.