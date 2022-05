Víssimo Group aprofunda relação de consumo no comércio de vinhos

O Víssimo Group veio para facilitar o acesso às boas experiências com boa mesa, propondo soluções para um cotidiano mais prazeroso. O grupo nasceu no início de 2022, após a aquisição de 100% das operações da Grand Cru pela Evino. A união de dois fortes atores do mercado brasileiro fez com que a holding passasse a ter o maior e mais qualificado portfólio de rótulos de vinhos importados e nacionais do Brasil.

"Já somos o maior varejista de vinhos do País. Agora, vamos diversificar ainda mais nosso portfólio em outras categorias da boa mesa, com produtos e soluções complementares para entregarmos, sempre, a melhor e mais inovadora experiência aos consumidores", diz Alexandre Bratt, CEO do Víssimo Group.

Novas parcerias

A chegada do Víssimo Group contribui ativamente para o desenvolvimento do mercado brasileiro, como, por exemplo, a parceria com a renomada vinícola Nieto Senetiner, detentora de rótulos destinados a um amplo leque de consumidores. Situada em Mendoza, a principal região vitivinícola da Argentina e de grande relevância mundial, a Nieto é um exemplo de capilaridade, versatilidade e abrangência de perfis consumidores.

O Víssimo Group atuará como um aliado fundamental na distribuição e ampliação da Nieto no mercado nacional, por meio de variadas estratégias. "A parceria exclusiva com a Nieto é o primeiro movimento com uma vinícola vertical, que entra no grupo para atuar de maneira completa e estratégica, centralizando as negociações e a capilaridade de distribuição em todos os canais de atuação das nossas marcas de mercado e de canais de venda como lojas, franquias, restaurantes e supermercados. Algo inédito no País", afirma o CEO.

A divisão de portfólios entre a Evino e a Grand Cru - marcas que seguem com suas operações separadas, com modelo de negócios complementares - permite que a holding trabalhe o parceiro de maneira completa com a divisão do portfólio entre Evino, Grand Cru e B2B off-trade (supermercados e grandes varejistas), além de ter uma linha de rótulos multiplataforma, que estará em todos os canais do grupo.

Com isso, a centenária Nieto Senetiner aumenta a exposição aos mais variados mercados. Os vinhos da vinícola terão venda exclusiva em todos os canais do Víssimo Group.

Presença nacional

Líder da importação no Brasil de vinhos italianos, franceses e de espumantes de diversas origens, a holding nasceu com o DNA de inovação. "Por meio da busca incessante por novidades e oportunidades para os nossos consumidores, levaremos a experiência do consumo a outro patamar, fortalecendo o Brasil como referência neste mercado", completou Bratt.

A atuação do Víssimo Group é exclusiva nos canais B2C online e off-line, por meio das marcas de mercado Evino e Grand Cru, além do B2B on-trade e off-trade. As melhorias contínuas no atendimento e relacionamento com o cliente são as principais metas da holding a curto prazo.

"O grupo, portanto, foca no negócio expandindo e ampliando as possibilidades para as marcas que o compõem - atualmente, Evino e Grand Cru", reforça o CEO. Ele ressalta ainda que para a Grand Cru há planos para aumentar a cobertura digital e, para a Evino, oportunidades para a presença física, já iniciada com campanhas mais próximas à realidade dos clientes, como kits personalizados e experiências de compra memoráveis.

Com cerca de 600 colaboradores, o Víssimo Group já nasce certificado com o selo GPTW - Great Place To Work (Excelente Local para Trabalhar, na tradução). Recentemente, o grupo atraiu um aporte de R$ 650 milhões do Vinci Partners, empresa brasileira de fundos de investimento fundada em 2009.

O aporte é agora utilizado para acelerar novos projetos, oferecer upgrades em integração, ajudar na formação e qualificação do time, além de promover novos canais e movimentos que contribuem ativamente com o desenvolvimento do mercado brasileiro.