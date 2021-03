Você é um investidor ou gamer?

A busca por maiores ganhos tem atraído muitas pessoas, principalmente jovens, com uso de aplicativos para a realização de investimentos. Esse movimento foi impulsionado pelo evento das ações da GameStop, que ganhou enorme dimensão na mídia e nas redes sociais. Muitos começaram a ver uma grande oportunidade de ganhar muito e rapidamente lançando mão de uma nova geração de aplicativos de smartphones para negociação de ações e derivativos, sem custos ou com preços muito baixos. Mas permitindo que muitos sem experiência de mercado começassem a realizar operações de alto risco.

Novos investidores são atraídos principalmente por operações day trade, quando o investidor compra e vende títulos no mesmo dia. Os argumentos usados para atrair esses investidores são simples. Quem resiste a uma chamada para ganhar muito e em menos de 24 horas? Para alguns é um apelo irresistível. Usualmente seguido de dicas que para ter sucesso nesse mercado são necessárias as ferramentas corretas, com aplicativos agíeis e de fácil manipulação. O componente de que as decisões devem ser tomadas em poucos segundos é algo que atrai os jovens.

Diferentemente da maioria das corretoras tradicionais que orientam para o investimento responsável, esses aplicativos, ou mesmo certo grupo de corretoras, incentivam os novatos a tomar decisões impulsivas, sem terem informações adequadas e, obviamente, de alto risco. São técnicas similares a de sites de jogos e apostas que lançam iscas.

Aqueles com apetite ao risco e que gostam de jogar são presas fáceis e são induzidos a gastar mais e a perder mais.

Um estudo voltado para investidores de day trade experientes, publicado por Fernando Chague e Bruno Giovannetti, EESP/FGV, concluiu que o número de pessoas que conseguem apresentar resultados consistentes e economicamente significantes a partir de atividades de day trade é extremamente reduzido se comparado a qualquer outra profissão com possibilidades de ganhos equivalentes.

Nesse caso o estudo foi com investidores experientes, assim dá para inferir que os novatos perdem muito mais e de maneira mais consistente.

Especialistas internacionais que estão presenciando a expansão desses aplicativos explicam que os programas são desenvolvidos com o intuito de explorar comportamentos viciantes. Programas projetados para estimular a produção de dopamina, o “hormônio do prazer”. A dopamina é o que o cérebro libera quando fazemos exercícios ou comemos um jantar delicioso, um produto químico que nos faz querer mais. O problema é que a combinação de inexperiência com hormônios pode ser muito danosa a qualquer investidor. Devemos investir de forma inteligente, pensando no longo prazo, tendo dedicação e planejando nossas aplicações e, essencialmente, buscando mais conhecimento sobre finanças.

* PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP