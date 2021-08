Volksbus 15.190 ODS traz evolução à categoria de ônibus médios

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) ampliou a família de chassis urbanos com o lançamento do Volksbus 15.190 ODS. O modelo, já consagrado como uma solução intermediária para linhas distribuidoras e alimentadoras, inova ao estrear suspensão pneumática na categoria de midiônibus, item mais frequente nos modelos de maior capacidade.

Para Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da VWCO, a novidade reforça o renascimento do chassi para 15 toneladas. “Com a queda na receita das empresas de transporte urbano de passageiros, agravada com a pandemia, o 15.190 entrega versatilidade, custos operacionais menores e tamanho adequado frente à nova realidade da demanda de passageiros.”

Volksbus 15.190 entrega versatilidade e menores custos operacionais

De acordo com o diretor, o lançamento promete retomar a rentabilidade da operação em linhas que perderam fluxo de passageiros ao longo tempo, nas quais o ônibus convencional de 17 toneladas ficou superdimensionado. A presença da suspensão pneumática ainda permite gestão com menores custos operacionais. Mas não só isso. As especificações também atribuem ao veículo flexibilidade nas aplicações, o que o torna uma opção perfeita para os serviços de fretamento.

“As bolsas de ar absorvem de maneira mais eficiente as irregularidades do piso, o que transmite menos impacto aos outros componentes do conjunto. Como consequência, o operador terá gastos menores com a manutenção, e os passageiros, mais conforto”, avalia Carrer.

Projeto validado junto a cliente

O Volksbus 15.190 ODS nasceu da necessidade e da sugestão de um operador. Esse cliente da VWCO entendeu que precisava de um ônibus menor, mas sem comprometer o conforto e a robustez proporcionados pela suspensão pneumática, ofertada na época apenas em veículos acima de 17 toneladas. A fabricante de Resende (RJ) aceitou o desafio em viabilizar a ideia. O projeto, então, foi validado na prática com a entrega de 10 unidades do ônibus ao cliente por volta de um ano atrás.

“O veículo reforça que estamos no caminho certo. A suspensão pneumática é uma tendência clara, pelos resultados que traz, assim como a dimensão do chassi de 15 toneladas se mostra adequada à realidade do transporte em diversas praças”, resume Carrer.

Trem de força robusto e reconhecido no mundo

Assim, já em produção, a nova alternativa da família de chassi urbano da VWCO está apta a receber carrocerias de até 11 metros de comprimento de qualquer fabricante presente no parque industrial do setor do País.

O trem de força é outro ponto capaz de resguardar a confiança do operador em relação ao novo chassi. O conjunto reúne o reconhecido MAN D08, motor de 186 cavalos de potência e torque de 700 Nm entre 1.100 e 1.600 rpm, presente em mais de 2 milhões de veículos pelo mundo, 200 mil deles apenas no Brasil. Depois, a caixa de câmbio manual de seis marchas da ZF tem solução técnica de acionamento pneumático, o que garante precisão e suavidade nas trocas.

Assista ao vídeo: