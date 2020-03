Volkswagen anuncia fechamento da maioria das fábricas europeias durante duas ou três semanas

A montadora alemã Volkswagen anunciou nesta terça-feira, 17, que se prepara para fechar a maioria de suas fábricas na Europa por um período de duas a três semanas devido à pandemia do novo coronavírus.

LEIA TAMBÉM > Efeito coronavírus força frigoríficos a parar unidades e dar férias coletivas

"A produção será interrompida em nossas fábricas da Espanha, na de Setúbal, em Portugal, a de Bratislava, na Eslováquia e nas fábricas italianas de Lamborghini e Ducati antes do fim de semana", disse o presidente do grupo, Herbert Diess.

"A maioria das outras fábricas na Alemanha e na Europa também se preparam para suspender a produção, provavelmente durante duas ou três semanas", disse.

A decisão foi anunciada no momento em que os governos europeus adotam medidas mais drásticas para que as pessoas permaneçam em casa. Ao redor do mundo, muitas fábricas estão fechando e interrompem o fornecimento das peças necessárias para a produção de carros.

O conselho trabalhista de Volkswagen, que representa os funcionários do grupo, disse que o fechamento das fábricas será totalmente aplicado a partir de sexta-feira, 20, e criticou a diretoria por não adotar medidas antes. / AFP