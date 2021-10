Unidade financeira da Volkswagen expande negócio de locação e assinatura de veículos

A Volkswagen Financial Services, braço financeiro da Volkswagen no País, anunciou nesta sexta-feira, 8, parceria com a LM Frotas, uma das maiores empresas do ramo de frotas corporativas no País. A intenção é expandir o negócio de locação e assinatura de veículos para pessoas físicas e jurídicas e liderar esse mercado.

O negócio envolve a Fleet Solutions, unidade do banco responsável pela terceirização e gestão de frotas, que ficará com 60% das ações da joint venture. A LM, com sede em Salvador (BA), ficará com os 40% restantes.

Leia Também Aluguel de carro para motoristas de app: compare os principais serviços do mercado

O valor do negócio será revelado somente após o decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a fusão, mas Rodrigo Capuruço, diretor geral da Volkswagen Financial Services, adianta que “talvez seja um dos maiores investimentos nesse ramo”.

A nova empresa manterá o nome de LM Frotas e vai administrar os serviços de locação e assinatura que, até o fim do ano, terá entre 40 mil e 42 mil veículos, sendo 15 mil da Fleet, a divisão do banco Volkswagen criada em 2017. Um dos primeiros passos será o fortalecimento de frota de caminhões.

Potencial de crescimento

Luiz Mendonça Filho, presidente e fundador da LM Frotas há mais de 40 anos, afirma que hoje a empresa tem 1,6 mil caminhões, mas os planos são de realizar investimentos no curto prazo para ampliar esse número.

“Já somos o segundo maior grupo nacional em locação de caminhões”, informa ele, acrescentando que o objetivo é ser líder no futuro, assim como em todo o ramo de aluguel de veículos, incluindo automóveis. Hoje, o segmento é dominado por Localiza, Unidas e Movida.

O banco Volkswagen atua também nas áreas de consórcio e seguros. Capuruço informa que, na Europa, o grupo domina o mercado de locação e há vários anos opera em vários países com parcerias como a anunciada hoje no Brasil. “Nossa missão, lá fora e aqui, é liderar o processo de mobilidade”, afirma o executivo.

Ele ressalta que o portfólio da companhia combinada abrange veículos de várias marcas e todo seu ciclo de vida, desde o aluguel de longo prazo de carros e caminhões, passando pelos serviços de manutenção e gestão completa da frota.

“Vemos um grande potencial de crescimento no mercado brasileiro de frotas e modelos de assinatura e entendemos que o volume total crescerá significativamente nos próximos anos”, diz Capuruço. “Queremos usar esse impulso para nos consolidarmos como chave para a mobilidade no Brasil.”